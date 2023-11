Welche Handlung seiner „Friends“-Figur hat Matthew Perry verhindert?

Von: Bjarne Bock

Matthew Perry und Courteney Cox in „Friends“ © NBC

Im düsteren Licht des Todes von Matthew Perry kommen immer wieder neue Geschichten von hinter den „Friends“-Kulissen raus. Nun wird berichtet, wie der Chandler-Darsteller einst eine sehr heikle Storyline seines Charakter abgewehrt haben soll.

Der Schock über den plötzlichen und viel zu frühen Tod von Matthew Perry sitzt weiter tief. Erste Reaktionen früherer Kollegen förderten ein paar rührende Anekdoten über den erst 54-jährigen Schauspieler zutage. Eine Frau namens Lisa Cash sorgt nun für Schlagzeilen, indem sie eine potentielle Friends-Story-Line verrät, in die sie involviert hätte sein sollen - die aber letztendlich durch Perry verhindert worden wäre.

Die Geschichte hat es wirklich in sich, so soll nämlich eine mögliche Affäre von Chandler Bing (Perry) im Raum gestanden haben. Cash erklärt gegenüber TMZ, dass sie im Finale der fünften Staffel von „Friends“ für den Part einer verführerischen Hotelangestellten angeheuert worden sei. „In der Szene sollten Chandler und Monica (Courteney Cox) in Vegas miteinander streiten, weil sich Monica zum Mittagessen mit Richard (Tom Selleck) getroffen hatte“, erinnert sich Cash. Tom Sellecks Richard war eine Art On-off-„Love-Interest“.

Sie hätte dann in der besagten Doppelfolge, The One In Vegas (1)/The One In Vegas (2), Chandler den aus Frust bestellten Zimmerservice bringen sollen. „Wir fingen an zu reden, zu lachen und eine Verbindung aufzubauen - und dann hätte Chandler Monica mit meinem Charakter betrügen sollen“, so Cash.

Dass es am Ende nie dazu kam, erklärt die heute eher unbekannte Schauspielerin wie folgt: „Wir hatten es schon geprobt und alles - und dann, am Tag vor dem Dreh mit Live-Publikum, wurde mir gesagt, dass (Perry) zu den Autoren ging und sagte, die Fans würden es (Chandler) nie verzeihen, wenn er Monica betrügen würde, womit er wahrscheinlich Recht hatte. Das hätte möglicherweise den Verlauf der Serie und seinen Charakter stark verändert...“

