Wednesday überholt Dahmer in der Netflix-Liste

Wednesday vs. Dahmer © Netflix

Wednesday Addams setzt ihren Rekordlauf bei Netflix munter fort. Nun wurde sogar der Erfolg der „Dahmer“-Serie überboten, womit nur noch „Stranger Things“ und „Squid Game“ besser abschneiden als das zynische Goth-Mädchen.

Den Rekord für die erfolgreichste erste Streaming-Woche eines englischsprachigen Netflix-Originals brach Wednesday schon kurz nach der Premiere Ende November. Mittlerweile hat der beliebte „Addams Family“-Ableger von Regisseur Tim Burton („Nightmare Before Christmas“) aber auch die Ausnahmeserie „Dahmer“ (aka „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“) hinter sich gelassen, was die Abrufzahlen angeht.

Nun stehen nur noch der südkoreanische Mega-Hype „Squid Game“ von 2021 und die diesen Sommer ausgestrahlte Staffel vier von „Stranger Things“ besser da. Wobei man natürlich auch anmerken muss, dass neuere Eigenproduktionen tendenziell leichteres Spiel haben, Rekorde zu brechen, da ja auch die Grundmenge an Abonnenten stetig steigt. Wie viele Stunden die neue Serie mit dem Händchen bisher ansammeln konnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)