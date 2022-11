Weitere Staffeln für die Netflix-Erfolgsserien „The Watcher“ und „Dahmer - Monster“

Ryan-Murphy-Serien

+ © Netflix „The Watcher“ und „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ © Netflix

Die beiden Ryan-Murphy-Serien „The Watcher“ und „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ gehören zu den erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen des Jahres. Kein Wunder, dass der Streamingservice auf der True-Crime-Schiene weiterfahren will.

Der Superproduzent Ryan Murphy („American Horror Story“, „Glee“, „9-1-1“) hat diesen Herbst bewiesen, dass er die dreistellige Millionensumme, die ihm Netflix einst für einen Overall-Deal anbot, ohne Zweifel wert ist. Mit „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ (aka „Dahmer - Monster“) und „The Watcher“ gelang ihm kurz hintereinander ein Doppelwumms in Sachen Streaming-Zahlen. Beide True-Crime-Formate wurden nun verlängert.

Bela Bajaria, Head of Global TV bei Netflix: „Das Publikum kann ‚Monster‘ und ‚The Watcher‘ nicht aus den Augen lassen. Das Kreativteam von Ryan Murphy und Ian Brennan bei ‚Monster‘ sowie Eric Newman bei ‚The Watcher‘ sind meisterhafte Geschichtenerzähler, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben. Die aufeinanderfolgende Kraft dieser beiden Serien ist auf Ryans unverwechselbare Originalstimme zurückzuführen, die kulturelle Sensationen hervorrief, und wir sind begeistert, weiterhin Geschichten in den Universen von ‚Monster‘ und ‚Watcher‘ zu erzählen.“ Netflix-Rekordserie „Monster“ wurde gleich um zwei weitere Staffeln verlängert und wird als Anthologieserie fortgesetzt. Was das bedeutet, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)