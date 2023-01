Welche Animes kommen im Winter 2023?

Teilen

Einige Titel der Anime-Winter-Season 2023 © A-1 Pictures/MAPPA/Orange

Die gerade gestartete Anime-Winter-Season 2023 wartet mit einigen Highlights wie neuen Staffeln von Vinland Saga oder Tokyo Revengers sowie brandneuen Titeln wie der Videospiel-Adaption NieR:Automata Ver1.1a oder Trigun Stampede auf.

Die Anime-Winter-Season 2023 hat begonnen und bringt wieder einiges an neuen Staffeln und Titeln mit sich. Hier gibt es die Startdaten, Trailer und Poster zu den Highlight-Titeln, die größtenteils per Simulcast nach Deutschland kommen.

Bungo Stray Dogs - Staffel 4

Neue Fälle für die bewaffnete Detektei aus Yokohama warten in der vierten Staffel von „Bungo Stray Dogs“ auf die Fans, die am 4. Januar im japanischen Fernsehen und im Simulcast bei Crunchyroll anlaufen wird. An Vorlagen wird es der Anime-Adaption von Bones und Regisseur Takuya Igarashi auch nicht so schnell mangeln, denn die Mangavorlage von Kafka Asagiri und Sango Harukawa läuft seit über zehn Jahren und umfasst bereits 23 Sammelbände. Weitere Neustarts der Anime-Winter-Season finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)