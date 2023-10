Diese Serien kann man im November in der ZDF-Mediathek streamen

Von: Loryn Pörschke-Karimi

„Die purpurnen Flüsse“, „Elvira“ und andere Serien in der Mediathek des ZDF © ZDF/Nicolas Velter/Gaetan Chekaiban/Sylvester Productions/VRT/

Im November starten in der Mediathek des ZDF so einige neue Serien und lang erwartete Staffeln. Ganz vorne in der Fangunst gehört hierbei die vierte Staffel der atmosphärischen Krimiserie „Die purpurnen Flüsse“.

Jeden Monat gibt es in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender neue Serien aus aller Welt kostenlos zum Streamen. Da macht auch der November 2023 keine Ausnahme. Welche Serien das beim Zweiten Deutschen Fernsehen, auch bekannt als ZDF sind, sollen hier vorgestellt werden.

4. November: „Die zweite Welle“ - 1. Staffel

Harry aus der Serie „Die zweite Welle“ ist fassungslos, als seine totgeglaubte Schwägerin plötzlich vor der Tür steht. Nun sehen er und seine Freunde sich mit einer verdrängten Wahrheit konfrontiert: Dem Tsunami im thailändischen Khao Lak sind sie 2004 entkommen, nicht aber ihren Lügen... Am Samstag, den 4. November kommt die Serie „Die zweite Welle“ in die ZDFmediathek. Am Mittwoch, den 27. Dezember und Donnerstag, den 28. Dezember wird die Serie außerdem jeweils ab 22.15 Uhr im Dreierpack im ZDF ausgestrahlt.

11. November: „Die purpurnen Flüsse“ - 4. Staffel

Die Serie „Die purpurnen Flüsse" folgt auch in ihrer vierten Staffel dem Pariser Spezialisten für Gewaltverbrechen, Kommissar Niémans und seiner Kollegin Camille Delauney, die in die französische Provinz geschickt werden, wenn Mordfälle mit mysteriösen Begleitumständen aufgeklärt werden müssen. Am Samstag, den 11. November kommt die Serie „Die purpurnen Flüsse" in die ZDFmediathek. Die ersten drei Staffeln sind dort ebenfalls zu streamen. Ab Sonntag, den 20. November wird die vierteilige vierte Staffel der Serie um 22.15 Uhr auch jeweils am Sonntag im ZDF ausgestrahlt.