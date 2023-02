Wie stehen die Hoffnungen auf eine Mindhunter-Fortsetzung?

Teilen

Mindhunter © Netflix

Prinzipiell stand es schon seit einigen Jahren fest, dass es wohl keine dritte Staffel von Mindhunter bei Netflix mehr geben würde. Nun bestätigte David Fincher noch einmal, dass die Serie beendet wurde. Hier die Erklärung dafür.

Regisseur und Serienmacher David Fincher („Fight Club“, „Sieben“, „Mank“) hat das Kapitel „Mindhunter“ für beendet erklärt. In einem Interview mit Le Journal du Dimanche (via TVLine) sagte er: „Ich bin sehr stolz auf die beiden Staffeln. Aber es ist eine sehr teure Serie und in den Augen von Netflix haben wir nicht genug Zuschauer angezogen, um ein Investment in eine (dritte Staffel) zu rechtfertigen. Ich mache ihnen keine Vorwürfe, sie sind Risiken eingegangen, indem sie die Serie probiert haben. Es ist eine Ehre, mit Leuten zu arbeiten, die mutig sind. An dem Tag, wo unsere Vorstellungen nicht mehr die gleichen sind, müssen wir uns das eingestehen und voneinander trennen.“

Offiziell wurde die Serie nicht abgesetzt, aber Fincher äußerte sich schon 2020 zur unsicheren Zukunft des Ermittlerformats. Zudem wurden die Verträge der Hauptdarsteller Jonathan Groff, Holt McCallany und Anna Torv kurz nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel im Jahr 2019 aufgelöst, was selten ein gutes Zeichen ist. Denn man wollte den Darstellern damit ermöglichen, andere Projekte zu übernehmen, statt Verträge aussitzen zu müssen. Was der Serienmacher sonst noch zu sagen hatte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)