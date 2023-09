Wilderness: Woher kennt man die Darsteller der Prime-Video-Serie?

Von: Bjarne Bock

Der Cast der Prime-Video-Serie „Wilderness“ auf einem Szenenfoto © Prime Video

Bei Amazon Prime Video kann man seit einiger Zeit die Krimiserie „Wilderness“ sehen, in der eine Frau versucht, ihren Ehemann im Urlaub zu ermorden. Doch woher kennt man die Hauptdarstellerin Jenna Coleman und Co?

Mitte September ging bei Amazon Prime Video die neue Krimiserie „Wilderness“ von der BAFTA-Preisträgerin Marnie Dickens („Thirteen“, „Gold Digger“) online. Darin geht es um ein junges Vorzeigepärchen aus Großbritannien, dessen Traum vom perfekten Liebesleben bald zerplatzt. Im gemeinsamen Urlaub in der Wildnis geht es daher weniger romantisch als vielmehr mörderisch zu. Die Frage ist nicht länger, ob einer von beiden den anderen umbringen wird, sondern wie...

Die Hauptrolle Liv und Will spielen Jenna Coleman und Oliver Jackson-Cohen. Sie kennt man etwa aus dem historischen Biopic „Victoria“ oder als Gefährtin aus „Doctor Who“, während er in der Netflix-Miniserie „The Haunting of Hill House“ zu sehen war. Wo Sie die Darstellerinnen und Darsteller aus der Serie „Wilderness“ vielleicht schon einmal gesehen haben, erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)