Woher kennt man die Hauptdarsteller der neuen Netflix-Serie „Bodies?

Von: Nadja Spielvogel

Poster zur britischen -Serie „Bodies“ © Netflix

Die Comic-Adaption „Bodies“ entwickelt sich für Netflix zu einer Erfolgsserie. Wer sind eigentlich die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin des britischen Krimis, der in gleich vier Zeitebenen spielt?

Die Miniserie Bodies zieht das Netflix-Publikum weltweit in ihren Bann. Das ungewöhnliche Format basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Autor Si Spencer sowie den Künstlern Dean Ormston, Phil Winslade, Meghan Hetrick und Tula Lotay vom Vertigo-Label, das mittlerweile DC Black Label heißt.

Es geht dabei um vier Ermittler:innen, die zu vier unterschiedlichen Zeiten leben, nämlich 1890, 1941, 2023 und 2053. Sie finden jeweils die Leiche des selben Mordopfers in Whitechapel, London - bekanntermaßen die Wirkungsstätte von Jack the Ripper. Die Detectives merken schnell, dass ihre Ermittlungen sie ins Zentrum einer mysteriösen Verschwörung stellen, die mehr als 150 Jahre umfasst.

Es ermitteln der Streber Edmond Hillinghead in den 1890er Jahren, der draufgängerische Abenteurer Karl Whiteman in den 1940er Jahren, die knallharte Detective Sergeant Shahara Hasan aus den 2010er Jahren und Maplewood, eine Ermittlerin mit Gedächtnisschwund aus den postapokalyptischen 2050er Jahren. Woher kennt man die Schauspieler:innen?

Shira Haas als DC Iris Maplewood © Netflix

Shira Haas als DC Iris Maplewood

Im Jahr 2053 ermittelt Iris Maplewood alias Shira Haas. Schon bevor die Darstellerin für ihre Rolle in Unorthodox für den Golden Globe und den Emmy nominiert wurde, überzeugte sie in israelischen Serien wie „Shtisel“ oder „Hazoref“ sowie in den Filmen „Broken Mirrors“ und „Asia“. 2025 wird Haas als erste israelische Superheldin in „Captain America: Brave New World“ zu sehen sein.

