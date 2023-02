Yellowstone: Übernimmt Matthew McConaughey für Kevin Costner?

Kevin Costner in Yellowstone und Matthew McConaughey in The Gentlemen © Paramount/STX

Bei der aktuell erfolgreichsten Kabelserie der USA, Yellowstone, könnte es bald zu einem radikalen Bruch kommen: Paramount erwägt, die Kooperation mit Kevin Costner zu beenden und mit Matthew McConaughey weiterzumachen.

„Yellowstone“ hat mit der fünften Season Ende letzten Jahres erneut den Status als mit Abstand erfolgreichste US-Kabelserie zementiert. Mehr als acht Millionen Amerikaner schalteten Woche für Woche am Erstausstrahlungsabend ein, was dem Paramount Network ein starkes Rating von 1.50 in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen einbrachte. Dazu sind bei Paramount+ mit „1883“ und „1923“ schon zwei Spin-off-Serien gestartet - zumal noch viele weitere geplant sind. Es sah so aus, als könnte nichts das Western-Franchise von Regisseur und Autor Taylor Sheridan („Wind River“) jetzt noch aufhalten. Doch ein Streit hinter den Kulissen sorgt nun für Chaos.

Wie Deadline in Erfahrung bringen konnte, können sich der Showrunner und Paramount derzeit nicht auf einen Drehplan mit „Yellowstone“-Hauptdarsteller Kevin Costner für die zweite Hälfte der aktuellen Staffel fünf einigen, die im Sommer auf Sendung gehen soll. Insgesamt sei der Schauspieler lediglich bereit, sieben Tage vor der Kamera zu stehen. Im Vertrag stünden aber 65 Tage, was sowieso schon vergleichsweise wenig ist (ein Vorteil, den sich der Filmstar aushandeln konnte). Für die erste Staffelhälfte habe er sich auch schon auf nur 50 Tage beschränkt. Was Deadline auch bereits berichtet, ist, dass die mögliche Erbschaft schon geklärt sein könnte. Matthew McConaughey - Serienjunkies unvergessen für seinen Part bei „True Detective“ - soll sich bereits in finalen Verhandlungen mit Paramount befinden. Was hinter dem Streit steckt und wie wahrscheinlich eine Übernahme ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)