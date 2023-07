„You – Du wirst mich lieben“: Netflix bestätigt Staffel 4 noch vor Start der dritten Season

Von: Sophie Waldner

„You – Du wirst mich lieben“-Staffel 3 startet am 15. Oktober 2021. Die vierte Staffel wurde vorzeitig offiziell bestätigt. © John P. Fleenor/Netflix

„You – Du wirst mich lieben“-Staffel 3 hat noch nicht mal begonnen, da bestätigt der Streamingdienst schon die Fortsetzung. Immerhin: Die Fans freut es.

Es passiert selten, dass Netflix eine Serie fortsetzt, ohne den Erfolg der vorherigen Season abzuwarten. Der Thriller-Serie „You – Du wirst mich lieben“ wird diese Ehre aber zuteil. Staffel 3 geht am 15. Oktober 2021 endlich an den Start und wie der Trailer schon zeigt, brauchen die Fans wieder starke Nerven. Denn auch in der neuen Season hat sich der Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) wieder ein Opfer ausgesucht. Dabei will er sich doch seiner großen Liebe Love (Victoria Pedretti) und dessen Neugeborenen Henry zuliebe ändern. Der Versuch, ein neues, idealerweise normales Leben in der Vorstadt zu führen, scheint aber zu scheitern, als er die attraktive Nachbarin Natalie (Michaela McManus) sieht.

Die neue Staffel „You – Du wirst mich lieben“ basiert, wie die vorangegangenen, auf der Buchreihe von Caroline Kepnes. Daher war für den einen oder anderen Fan schon klar, dass es eventuell nach Season 3 weitergehen könnte. Nun hat Netflix die Fortsetzung offiziell auf Twitter bestätigt.

Netflix bestätigt „You – Du wirst mich lieben“-Staffel 4

Auf dem US-amerikanischen Twitter-Account von Netflix wurde ein einminütiger Clip gepostet, der auf alle bisherigen Staffeln zurückblickt. Im Vordergrund stehen dabei natürlich Joes Opfer, für die, wie er selbst immer betont, alles tun würde. Jene Frauen, für die er gut genug sein wolle und sich einredete, dass seine Taten für sie mutig waren und nicht einfach. Aber so hart manche Entscheidung auch gewesen sein mag: „For You“, also „Für Dich“, sprich seine Auserwählte, würde er jede Hürde überwinden.

Und auch auf dem deutschen Twitter-Profil des Streaming-Riesen wurde die vierte Staffel bestätigt. Allerdings wurde hier nur ein 15-sekündiger Clip gepostet.

Es ist anzunehmen, dass die dritte Staffel mit einem vielversprechenden Cliffhanger endet, der in der vierten Season aufgelöst wird. Wann genau es mit „You – Du wirst mich lieben“-Staffel 4 weitergehen soll, hat Netflix bisher noch nicht verraten. Bleibt nur zu hoffe, dass die Fans nicht lange warten müssen. (swa)