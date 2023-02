Young Dexter: Wer könnte den jungen Dexter spielen?

Drei unserer zehn Kandidaten für Young Dexter aus den Serien The Premise, Wednesday und Shameless © FX/Netflix/Showtime/Collage: Serienjunkies.de

Die Nachricht, dass Showtime eine Serie über den jungen Dexter Morgan in Erwägung zieht, hat die Redaktion in Aufregung versetzt. Hier sind bereits zehn Wunschkandidaten für den Part.

Je nachdem, wen man fragt, war es die große Seriennachricht der vergangenen Woche: Showtime will laut mehreren - noch unbestätigten - Quellen (via TVLine) „Dexter“ mit einem Prequel versehen. Statt mit „New Blood“ eine weitere Revival-Season zu bestellen, die sich um den Sohn des Serienkillers Harrison (Jack Alcott) drehen würde, will der Kabelsender also lieber zurück in die Jugendtage von Dexter Morgan blicken, wobei der Golden-Globe-Gewinner Michael C. Hall mit seinen inzwischen 52 Jahren dann wahrscheinlich nicht mehr für den Part in Frage käme (nicht mal mit Perückentrick).

Sollte das Projekt, das wir provisorisch einfach mal „Young Dexter“ taufen, tatsächlich zustande kommen, braucht es also einen neuen Dexter-Darsteller. Und gleichzeitig gilt: Wenn kein guter Kandidat gefunden wird, dürfte das Zustandekommen der neuen Serie wenig Chancen haben. Die früheren Youngsters Dominic Janes und Devon Graye, die im Originallauf zwischen 2006 und 2013 den Titelantihelden als Kind beziehungsweise Teenager auf die Bildschirme brachten, sind vermutlich keine Option. Janes arbeitet längst nicht mehr in der Branche, während Graye selbst schon 35 Jahre auf dem Buckel hat - genauso alt war übrigens MCH, als „Dexter“ damals losging. Welche Darsteller dafür in Frage komme könnten, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)