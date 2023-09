Ashton Kutcher tritt nach Briefskandal als NGO-Chef zurück

Von: Bjarne Bock

Teilen

Ashton Kutcher in „The Ranch“ © Netflix

Ashton Kutcher, bekannt aus „Die wilden Siebziger“, „Two And A Half Men“ oder „The Ranch“, beugt sich dem Druck der öffentlichen Meinung und tritt als Chef seiner NGO zurück. Zuvor hatte er mit einem Schreiben für Ärger gesorgt.

Der Fall Danny Masterson bringt nun auch Ashton Kutcher in Bedrängnis. Kutcher, den eine langjährige Freundschaft mit Masterson verbindet, nachdem die beiden schon in jungen Jahren in „Die wilden Siebziger“ gemeinsam vor der Kamera gestanden haben und zuletzt auch bei der Netflix-Sitcom „The Ranch“ gemeinsame Sache machten, hatte nämlich einen Brief an das Gericht geschrieben, in dem er um Gnade für Masterson bat, welcher kürzlich wegen mehrfacher Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde.

In dem Schreiben attestierte Kutcher dem Straftäter einen guten Charakter. Was genau Ashton Kutcher über Danny Masterson schrieb und was er hinterher von seinem eigenen Brief hielt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)