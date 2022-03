Baby-Ziegen stehen weinend auf der Straße – mitten in Köln

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Diese beiden Baby-Ziegen sind von Zuhause ausgebüxt und wurden zum Glück gerettet. © Facebook (Erlebnisbauernhof Gertrudenhof)

Eine Frau findet zwei einsame Lämmchen einsam und verlassen mitten auf einer Straße in Köln. Verzweifelt nimmt sie die Tierbabys erstmal mit nach Hause.

Hürth (NRW) – Da staunt eine Frau nicht schlecht: Als sie am Nachmittag auf dem Heimweg von ihrer Arbeit ist, findet sie mitten auf einer Straße in Kölnberg, einer kleinen Siedlung im Kölner Stadtteil Meschenich, zwei kleine Lämmchen. Einsam und völlig verlassen, irren sie auf der Suche nach ihrem Zuhause umher. Sie wissen nicht wohin, kennen den Weg zurück nicht. Die Frau kann das nicht mit ansehen – und ihr ist eines sofort klar: Die Tierbabys benötigen dringend ihre Hilfe. Wie die zwei süßen Lämmer wieder zurück nach Hause finden, verrät Landtiere.de*

Also sammelt sie die hilflosen Wesen erstmal ein und nimmt sie mit zu sich nach Hause. In ihrem Garten sind sie vorerst in Sicherheit und die Frau überlegt, was sie als Nächstes tun kann. Denn unglücklicherweise will sie am nächsten Tag in den Urlaub fahren, die Lämmchen können also keinesfalls bei ihr bleiben. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA