Fällt ein Ball in einen Fischteich … Hund bekommt bei Suche lustige Unterstützung

Von: Sophie Kluß

Entdecker-Hund Bodie ist ein Ball in den Fischteich gefallen – bei der Suche hat er zahlreiche Helfer. © bodieexplores/Instagram

In den USA hat sich ein Hund einen neuartigen Spielplatz gesucht. Über die ungewöhnliche Begegnung im Wasser und wie gut Hunde eigentlich schwimmen können, lesen Sie hier.

Schon fast eine Million Instagram-User haben den herzigen Clip von Entdecker-Hund Bodie (@bodieexplores) auf der Social-Media-Plattform bereits angesehen. Der Protagonist: ein Hund, der Schauplatz: ein Fischteich. Aus der Videounterschrift „Was passiert, wenn du deinen Ball in einen Fischteich fallen lässt …“ ist bereits zu entnehmen, dass Bodie wohl sein Spielzeug in den fischreichen Teich fallen gelassen hat – ob aus Versehen oder absichtlich, ist nicht bekannt.

Ball in Teich geworfen: Zahlreiche Fische verfolgen Hund Bodie

Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme ist Bodie bereits auf der Suche nach seinem Ball. Hinter ihm tummeln sich zahlreiche Fische, die den Überraschungsgast in ihrem Teich immer wieder umkreisen. Der Vierbeiner sieht nicht so aus, als hätte er Angst vor den knallorangenen Wassertieren und so dreht er Runde um Runde umgeben von seinen neuen Freunden. Von dem Ball fehlt jedoch bis zum Ende des Videos jede Spur. Ob der Vierbeiner seiner verloren gegangenen Ball doch noch gefunden hat, lesen Sie auf landtiere.de.