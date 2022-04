Bienenschwarm belagert Auto – Naturspektakel in Kelsterbach

Von: Nina Marie Jarosch

Ein kompletter Bienenschwarm macht es sich auf einem geparkten Auto gemütlich. Wir verraten, was hinter diesem ungewöhnlichen Naturspektakel steckt.

Kelsterbach – Einen eher untypischen Landeplatz hat sich ein kompletter Bienenschwarm am Samstagnachmittag im südhessischen Kelsterbach gesucht: Sie landen als summende Wolke auf einem geparkten Auto. Mehrere Anwohner beobachten dieses Naturspektakels und alarmieren die Polizei, wie Landtiere.de berichtet.

Mit bedrohlich lautem Summen taucht am Samstagnachmittag in der Kolpingstraße plötzlich ein ganzer Bienenschwarm auf und lässt sich dort kurzerhand auf einem geparkten Auto nieder. Sie belagern die linken hinteren Kotflügel eines weißen Pkw und versammeln sich dort, wie ein Foto des Polizeipräsidiums Südhessen zeigt, zu einer kreisrunden Formation. Mehrere Anwohner werden Zeugen dieses ungewöhnlichen Spektakels und rufen die Polizei, die mit einem ortsansässigen Imker anrückt. Dieses Bienenvolk lebt jahrelang bei einer Familie aus Florida hinter den Fliesen ihrer Dusche.

Bienenschwarm belagert Auto – Imker kann das Volk in Kiste lotsen

Der Bienenspezialist mach zunächst die Königin des Volks ausfindig und kann sie dann vorsichtig in einer mitgebrachten Kiste separieren. Auf diese Weise kann dann laut Polizei im Anschluss „das gesamte Bienenvolk in das Behältnis gelotst werden.“ Denn die Bienenkönigin sondert ein bestimmtes Pheromon ab, dessen Duft die anderen Bienen folgen. So kommt der örtliche Imker in diesem Fall ganz unverhofft zu einem neuen Bienenvolk – und das auch noch völlig umsonst. Doch was hat die Bienen zu diesem Verhalten veranlasst? Im Ruhrgebiet schlägt ein Bienenschwarm einen verzweifelten Paketzusteller in die Flucht.

Bienenschwarm belagert Auto – Volk hat vermutlich neues Zuhause gesucht

Für starke Bienenvölker ist es normal, sich im Frühjahr zu teilen. Dabei zieht etwa die Hälfte der Bienen mit der alten Königin aus und sucht sich ein neues Zuhause. Der Rest der Bienen bleibt im Stock und zieht sich eine neue Königin heran. Die klassische „Schwarmzeit“ ist normalerweise im Mai und Juni, die Bienen in Kelsterbach waren also etwas früh dran. Auf der Suche nach einem geeigneten Platz für eine neue Bleibe macht der Schwarm immer wieder Pausen und sendet Kundschafterbienen aus. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum sich in Kelsterbach die Bienen auf ein Auto verirrt haben.