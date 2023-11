Hunde können als Blutspender das Leben von Artgenossen retten

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Mit einer Blutspende können Hunde auch untereinander Leben retten. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Hunde können genau wie Menschen lebensbedrohliche Situationen erleben, die eine Blutspende erfordern. Wissenswertes zur Blutspende bei Hunden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Hunde leisten in vielfältigen Situationen Unterstützung für den Menschen. Ob als Rettungs-, Begleit- oder Diensthunde – sie sind oft lebensrettende Helfer. Doch nicht nur für Menschen könne sie zu Rettern werden, sondern auch für ihre Artgenossen. Denn ähnlich wie wir Menschen sind auch Hunde manchmal auf Blutspenden angewiesen. Hier kommen andere Hunde ins Spiel, die als Blutspender helfen können. Wie Hunde als Blutspender das Leben ihrer Artgenossen können, verrät Landtiere.de.

Ähnlich der Humanmedizin steht auch die Tiermedizin vor einer Herausforderung: Es existiert bislang kein künstliches Blut, das in Notsituationen mittels Transfusion helfen könne, schreibt das Deutsche Rote Kreuz im Blutspende-Magazin. Das bedeutet also in akuten Fällen sind erkrankte oder verletzte Hunde, sei es bei Vergiftungen, Immun- oder Infektionskrankheiten, Gerinnungsstörungen oder langwierigen Leiden, auf Spenderblut angewiesen, um überleben zu können.