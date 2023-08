Vier Bengal-Kätzchen und ein Golden Retriever: „Vom ersten Tag an beste Freunde“

Wie niedlich

Bei einem Paar aus Vancouver kommen vier Bengal-Katzenbabys zur Welt. Ihre Überlegung: Behalten oder ein neues Zuhause suchen? Golden Retriever Charlie soll entscheiden.

Das Klischee, dass Hunde und Katzen sich nicht mögen, gehört zu den weit verbreiteten Mythen in der Tierwelt. Aber die Realität ist doch etwas komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Auch wenn die beiden unterschiedlichen Tierarten anfänglich kleine Schwierigkeiten haben, können sie durchaus Freunde werden. Der Schlüssel für ein harmonisches Miteinander liegt in einer behutsamen Zusammenführung. Noch besser: Wenn Hund und Katze miteinander aufwachsen, ist die Chance sehr hoch, dass sie sich verstehen.

Ähnliche Gedanken muss sich wohl ein Paar aus Vancouver gemacht haben. Als ihre Katze vier Kitten zur Welt bringt, steht eine Überlegung im Raum: Behalten oder Abgeben?

Golden Retriever Charlie kümmert sich rührend um den Nachwuchs

Das Paar lässt ihren Hund Charlie die Entscheidung treffen. Denn schließlich muss auch der Golden Retriever mit den vier Kitten klarkommen. Er verfügt zwar grundsätzlich über ein sehr sanftes Wesen, kann aber manchmal auch grob und rau sein. Von der Zusammenführung dreht das Paar einen Zusammenschnitt und teilt den Clip unter 4bengalsandagolden auf TikTok.

TikTok-Community begeistert von den Vierbeinern

Zu sehen sind die unterschiedlichsten Szenen – mal schnuppert Charlie ganz vorsichtig an den Kleinen, ein anderes Mal beobachtet er sie beim Spielen, doch am liebsten kuschelt er mit ihnen im Hundebett. Daraufhin steht der Entschluss fest: „Wir haben beschlossen, sie alle zu behalten, weil sie so eng miteinander und mit unserem Hund Charlie verbunden sind“, sagen die Besitzer. „Sie lieben ihn wirklich, und er ist auch so sanft zu ihnen“.

Die Reaktionen auf das Video sind für das Paar überwältigend – mit soviel Anteilnahme haben sie nicht gerechnet. Hier eine kleine Auswahl der Kommentare:

„Wie süß sie zusammen sind“. 🥰🥰

.„Bisschen Zucker am Morgen“. 🥹🥹🥹

„Aww großer Bruder und seine kleine bengalische Armee“. ❤️❤️

.„Hat meinen Tag gerettet“. 🥰🥹

„Das ist so süß“. 🥰🥰🥰

Rubriklistenbild: © TikTok (4bengalsandagolden)