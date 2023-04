Ein Pferd fürs Leben

Von: Susanne Stockmann

Der Lipizzaner-Wallach Capri ist eine große Stütze für seine Besitzerin © privat

Seit 27 Jahren gehen sie gemeinsam durch gute und leider auch durch schlechte Zeiten – es ist eine Liebe fürs Leben. Die Stimme von Nicole F. (53) wird hell und fröhlich, als sie zusammenfasst: „Wir sind wie ein altes Ehepaar.“ Nicole F. aus dem Landkreis Starnberg hat in den letzten Jahren viele Schicksalsschläge verkraften müssen, ihre größte Sorge ist nun, dass sie nicht länger für ihren Lipizzanerwallach Capri (31) sorgen kann!

Conversano Capriola – so der volle Name des wunderschönen Wallachs – ist chronisch krank: Er hat viele Allergien und dadurch Asthma bekommen, das regelmäßig mit Inhalationen behandelt werden muss. Er braucht gewaschenes, staubfreies Heu und spezielles Kraftfutter. Capri ist mittlerweile auf einem Auge blind, wegen Magengeschwüren wäre er vor fünf Jahren beinahe an einer Kolik gestorben. „Doch wir haben ihn immer wieder auf die Beine gebracht“, ist Nicole F. erleichtert. Denn so wie sie ihrem Pferd schon mehrfach das Leben gerettet hat, ist das Tier auch für sie eine große Stütze im Leben. Nicole F. leidet an der chronischen Schmerzerkrankung Fibromyalgie sowie an Arthrose und Arthritis: „Die Ärzte sagen, ich muss mich bewegen, selbst bei sehr starken Schmerzen. Wegen Capri schaffe ich das auch: Dann stehe ich auf, fahre mit dem E-Bike die zwei Kilometer zum Stall und gehe ein bisschen mit ihm, versorge ihn. Hinterher geht es mir immer besser. Ohne Capri würde ich an manchen Tagen vermutlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen.“

Mensch und Pferd helfen sich gegenseitig aus den Tiefs

Vor sechs Jahren wurde Nicole F. nach über 20 Jahren gekündigt: „Die ganze Abteilung wurde aufgelöst.“ Sie fand neue Jobs in der Seminarabwickung, verlor sie jedoch wieder – weil sie wegen ihrer Krankheit nicht auf Dauer Vollzeit arbeiten kann: „Drei bis vier Stunden am Tag, das kann ich schaffen.“ Aktuell streitet sie mit der Rentenversicherung, dass ihr eine Erwerbsminderungsrente genehmigt wird. In der Zwischenzeit ist sie über das Arbeitslosengeld und Krankengeld in die Grundsicherung abgerutscht. Zu wenig Geld, um die Stallmiete und die Futter-, Schmied- und Arztkosten in Höhe von 300 bis 500 Euro im Monat zu bezahlen. Nicole F.: „Ich fahre nicht in Urlaub, ich habe kein Auto. Alles, was ich habe, bekommt Capri.“ Aber es reicht nicht! Eine liebe Freundin springt ein, zahlt die Stallmiete, versorgt Capri und unterstützt besonders, wenn Nicole F. einen Krankheitsschub hat.

Abenteuerlicher Ritt durch eine Vollmondnacht

Dann zehrt die 53-Jährige besonders von den schönen Erlebnissen: Capri ist sehr intelligent. Er beherrscht Zirkustricks, mag Bodenarbeit und liebt es auszureiten: „Mittlerweile reicht ihm aber eine gute Stunde“, schmunzelt Nicole F.: „Er ist eben schon ein älterer Herr.“ Vor 15 Jahren sorgte er im Kreis Starnberg für Wirbel, als er den Koppelzaunes seines neuen Stalls übersprang, über den Golfplatz und die Bahngleise zurück in seinen alten Stall lief. Nicole F.: „Er mochte den neuen Stall nicht, da mussten wir dann wieder umziehen!“ Das Pferd hört auf Zuruf: „Einmal hat er mich abgeworfen, als ein Fahrrad aus dem Wald vor uns über den Weg raste. Obwohl er schon losgaloppiert war, blieb er stehen und wartete auf mich, als ich seinen Namen rief. Das größte Abenteuer erlebten die beiden, als sie in einer verschneiten Vollmondnacht im Januar 2017 acht Kilometer in die Tierklinik reiten mussten: „Capri hatte eine Kolik, der Blinddarm hatte sich verlagert. Obwohl es ihm schlecht ging, vertraute er mir.“ In der Klinik wurde er mit Infusionen versorgt: „Im Stall hätte er die Nacht nicht überlebt!“

Nicole F. kämpft für eine gemeinsame Zukunft

So viel haben die beiden gemeinsam erlebt, immer ist es gut ausgegangen! Auch für die Zukunft bleibt Nicole F. optimistisch, sie hofft, dass die Erwerbsminderungsrente genehmigt wird und sie einen Teilzeit-Job als Bürokauffrau oder im Seminarbereich findet: „Dann habe ich wieder genug Geld, um Capri selbst versorgen zu können.“ Jetzt gehe es darum, die nächsten Monate zu überbrücken, damit Capri noch viele schöne Jahre erlebt. Schließlich ist der stolze Wallach mit dem Methusalem aller Lipizzaner verwandt: dem Jahrhunderthengst der Hofreitschule, Neapolitano Nima I., der im Jahr 2019 friedlich einschlief – da war er 40 Jahre alt!

Wer Kontakt mit Nicole F. aufnehmen und helfen möchte: „Jeder Sack Futter ist willkommen“, kann an folgende E-Mail-Adresse schreiben: Capri1992@t-online.de. Es gibt auch eine Spendenseite im Internet.

