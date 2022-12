„Beste Zeit ihres Lebens“ – Corgi-Mix Zira liebt das Einkaufen

Von: Anna Heyers

Hündin Zira liebt das Einkaufen und zeigt ihre Freude deutlich. Nebeneffekt: Ihr Grinseln lockt dabei auch mal andere Kunden an – Streicheleinheiten oft inklusive. © itsthedonovans/Instagram

Zusammen mit ihrem Corgi-Mix Zira geht Frauchen Jesse am liebsten einkaufen – die Freude des Vierbeiners ist einfach zu ansteckend.

Ein Foto auf Instagram lässt die Herzen höher schlagen und ein Lächeln auf vielen Gesichtern erscheinen. Wenn Jesse und ihr Zira, ein gescheckter Corgi-Mix, zusammen einkaufen gehen, ist das nicht nur für den Hund das Highlight des Tages. Reinrassige Corgis waren übrigens auch die Lieblingshunde der Queen und deswegen in diesem heiß begehrt. Mehr über den einkaufsbegeisterten Corgi-Mix, weiß Landtiere.de.

„Ein bisschen erinnert sie an Rose aus dem Film Titanic“, so Jesse, „wenn sie da so glücklich vorne im Wagen sitzt und in die Welt hinausschaut.“ Zira, egal wie unschuldig und süß sie auch scheinen mag, hat die Angewohnheit, alles in Reichweite anzuknabbern. Deswegen versucht Jesse ihr so viel Abwechslung wie möglich zu bieten – mit Hunde-Spielen drinnen und draußen, aber auch mit neuen Spielzeugen.