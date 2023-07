Darf ich die Autoscheibe einschlagen, um einen Hund zu retten? Das sagt das Gesetz

Von: Sophie Kluß

Teilen

Bevor Sie die Autoscheibe einschlagen, um einen Hund zu retten, sollten Sie einiges beachten. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Sie sehen im Hochsommer einen Hund, eingesperrt in einem Auto und ihr erster Impuls ist, die Scheibe einzuschlagen, um den Hund zu retten? Was gut gemeint ist, kann rechtliche Konsequenzen haben.

Den eigenen Hund während des Kurzeinkaufs oder bei anderen Erledigungen im Auto zurücklassen – und das im Sommer? Das passiert regelmäßig, unabhängig davon, wie eindringlich in den Medien davor gewarnt und die tödliche Gefahr angeprangert wird.

Werden Hunde bei sommerlichen Temperaturen im Auto eingesperrt, droht ihnen bereits nach kurzer Zeit ein Hitzschlag, der tödlich enden kann. Dabei bedarf es noch nicht einmal solcher tropischen Temperaturen wie aktuell. Bereits ab einer Außentemperatur von milden 20 Grad kann es im Auto innerhalb einer Stunde lebensgefährlich heiß werden. Steigen die Temperaturen auf 30 Grad, dauert es nur wenige Minuten, bis Lebensgefahr besteht. Doch was kann man als Außenstehender eigentlich tun, wenn einem ein hilfloser Hund eingesperrt in einem Auto auffällt? Und wie sieht die entsprechende Rechtslage aus? Landtiere.de hat sich mit der Rechtslage in Deutschland befasst.