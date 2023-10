Mit 13 Jahren endlich adoptiert: Drama um Kater Mogli findet glückliches Ende

Von: Marcel Prigge

Kater Mogli ist endlich aus dem Franziskustierheim Hamburg adoptiert worden. Mittlerweile ist der Stubentiger 13 Jahre alt. © Franziskustierheim Hamburg

Gute Nachrichten aus dem Franziskustierheim Hamburg: Es ist zu einer besonderen Adoption gekommen. Kater Mogli ist mit 13 Jahren endlich vermittelt worden.

Hamburg – „Wir können es selbst noch gar nicht richtig glauben“, schreibt das Franziskustierheim Hamburg. Vor wenigen Tagen, am Mittwoch, 11. Oktober, sei es zu einer ganz besonderen Adoption in der Einrichtung gekommen. Denn Kater Mogli konnte mit seinen 13 Jahren endlich ein neues Zuhause finden. Von den Mitarbeitern des Tierheims wurde er nur „unser Opi“ genannt.

Mit 13 Jahren endlich adoptiert: „Schwer in Worte zu fassen, wie sehr uns Mogli fehlen wird“

Es ist ein „emotionaler Moment für uns alle“. Die Mitarbeiter des Franziskustierheims Hamburg werden sich in den sozialen Medien an ihre Follower. Mogli, ein 13 Jahre alter Kater, ist nach einem Jahr im Tierheim erfolgreich vermittelt worden. Die Tierfreunde erklären in einem emotionalen Post, wie sehr sie sich für Mogli freuen, wie schwer es aber auch ist, ihn gehen zu lassen.

Es sei „schwer in Worte zu fassen, wie sehr uns Mogli fehlen wird“. Er habe „immer ein Lächeln auf unsere Gesichter gezaubert mit seiner unvergleichlichen Persönlichkeit.“ Denn so wie andere Tiere in diesem Alter, schien Kater Mogli nicht gewesen zu sein, deuten die Mitarbeiter des Tierheims an.

„Da kommen mir glatt die Tränen“: Alter Kater findet neue Familie

„Obwohl er schätzungsweise schon 13 Jahre alt war, sprang er manchmal wie ein junger Hüpfer seinen Lieblingsspielzeugen, ein paar Bällen, hinterher“, heißt es vom Tierheim. Jung geblieben sei er auch durch seine waghalsigen Aktionen, denn „wenn er oben auf den Kletterbäumen balancierte, hatten wir immer Angst um ihn.“

Verrückt: Eine andere Katze, ebenfalls mit dem Namen Mogli, ist mit einem Motorrad um die Welt gefahren.

Auch die Follower des Tierheims zeigen sich begeistert: „So schön. Da kommen mir glatt die Tränen“ ist in der Kommentarsektion zu lesen. „Das ist schön zu lesen, dass Mogli ein neues zu Hause jetzt hat“, schreibt eine andere Userin. Insgesamt wünschen viele, viele Menschen Mogli viel Glück bei seiner neuen Familie.

Franziskustierheim Hamburg: Kontakt, Öffnungszeiten, Vermittlung Adresse:

Franziskus Tierheim, Lokstedter Grenzstraße 7, 22527 Hamburg Öffnungszeiten für ein persönliches Kennenlernen der Tiere:

Dienstag bis Samstag: 15.00-17.30 Uhr (oder nach individueller Absprache)

Sonntags, montags sowie feiertags geschlossen Allgemeine Anfragen:

Dienstags bis samstags zwischen 12:00 und 14:00 Uhr unter der Telefonnummer 040 / 55 49 28 37

Und auch wenn dem Tierheim der Abschied sichtlich schwerfällt, lassen die Mitarbeiter wissen: „Mogli, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben. Danke, dass wir dich kennenlernen durften und du uns mit Liebe und Geduld bereichert hast. Unser geliebter Mogli, du wirst unvergessen bleiben.“