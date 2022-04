Dreibeinige Katze ist verärgert, dass ihr Lieblingsbein fehlt

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Dieser gestreiften Katze fehlt ein Bein. Doch das hindet sie nicht daran, sich zu wehren (Symbolbild) © blickwinkel/imago

Eine Hauskatze möchte sich gegen eine andere wehren. Doch ihr fehlt etwas ganz Entscheidendes: ihr zweites Vorderbein. Das Video geht viral.

München – Katzen sind beliebte und intelligente Haustiere. Sie erkennen nicht nur das Katzenklo wieder, sondern können ihr Revier einschätzen und sich ihre Fütterungszeiten merken. Vieles von dem schaffen andere Tiere nicht. Bei reddit tauchte nun ein Video auf, dass eine Kalikokatze zeigt, die sich gegen eine andere zur Wehr setzen möchte. Wie sie da genau macht, zeigt ein Video auf Landtiere.de

Doch so einfach ist es nicht. Das Bein, mit dem sie gerne den Widersacher attackiert hätte, fehlt ihr. Schnell hat die dreibeinige Katze die Herzen der Netzgemeinschaft erobert. In dem Video ist zu sehen, wie sich die dreibeinige Katze spielerisch mit der anderen auseinandersetzen will. Es ist zu erkennen, wie der Pelz, wo das fehlende Bein sein müsste, vor- und zurückzuckt. Davon lässt sich ihr Gegenüber jedoch nicht beeindrucken.