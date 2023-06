„Entenküken im Gleis 8“: Bundespolizei rettet Tierfamilie

Bahnhof Altona

+ © Bundespolizeiinspektion Hamburg Am Freitag, 16. Juni, fanden Bundespolizeibeamte Entenküken am Gleisbett im Bahnhof Altona vor. Sie retteten die Tiere. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Bundespolizisten rückten am Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus. Eine Entenfamilie soll sich auf den Gleisen am Bahnhof Altona befinden.

Hamburg – Tierischer Einsatz für die Bundespolizei in Hamburg. Am Freitag, 16. Juni, rückten die Beamten zum Bahnhof Altona aus. Eine Entenfamilie soll sich auf den Gleisen befinden.

Das hatte eine unbekannt gebliebene Anruferin dem Bundespolizeirevier Altona gegen 14 Uhr mitgeteilt. Die Tiere hätten das Gleis nicht mehr eigenständig verlassen können.

„Sofort eingesetzte Bundespolizisten konnten anschließend neun Entenküken im Gleis 8 antreffen“, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Jedoch konnte die Entenmutter trotz eingehender Suche nicht mehr gefunden werden. Die geretteten Entenküken wurden in Obhut genommen und zum Bundespolizeirevier Altona gebracht.

Ente gut, alles gut: Entenküken in Obhut von Tiernotdienst übergeben

„In der Bundespolizeiwache wurden die Entenküken fürsorglich betreut. Dort sorgten die ungewöhnlichen Gäste durch lautes Rufen für einen hohen Lärmpegel“, so die Beamten weiter. Der Tiernotdienst der Stadt Hamburg sowie das Schwanenwesen Hamburg seien über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden, sodass am Ende alle aus dem Gleisbereich geretteten Entenküken an den Tiernotdienst übergeben werden konnten.

Unfälle und Staus: Enten sorgen immer wieder für Probleme

Auch wenn dieser Ausflug für die Entenküken ein gutes Ende gefunden hat: Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen es für Mensch und Tier gefährlich werden kann. So löste vor Kurzem eine Ente einen Massencrash in Niedersachsen aus. In Schleswig-Holstein hat sich derweil eine Entenfamilie auf die Autobahn verirrt. Eine Biologin musste mit einem Fangnetz anrücken.