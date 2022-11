Erschreckendes Video: Spinne kämpft gegen Klo-Spülung an – und gewinnt

Von: Sarah Isele

Viele Menschen haben Angst vor Spinnen und machen um die achtbeinigen Tierchen lieber einen großen Bogen. Lesen Sie hier, wie ein TikTok-Video über eine Spinne die Community in Angst und Schrecken versetzt:

In der kalten Jahreszeit suchen sich Spinnen ihren Weg in die Häuser und Wohnungen des Menschen. Bei uns ist es eben schön warm und die Tierchen fühlen sich pudelwohl. Doch ein virales TikTok-Video ist vermutlich der Albtraum eines jeden Arachnophobikers: Eine große Spinne, die erst beim Betätigen der Toilettenspülung vom Rand in die Schüssel rutscht.

LUDWIGSHAFEN24 beschreibt die dramatischen Ereignisse des viralen TikTok-Videos.

Dieses TikTok-Video ist nichts für Menschen mit Angst vor Spinnen, denn es zerrt ganz schön an den Nerven. In diesem Video sitzt das angsteinflößende Spinnentier nicht einfach nur unschuldig an einer Wand oder bahnt sich gemütlich den Weg von einem Ort der Wohnung zu einem anderen. (rah)