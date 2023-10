Durch Zufall: Sensation im Tierpark entdeckt – erste Geburt seit 2006 in Europa

Von: Marcel Prigge

Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg ist eine kleine Tannenzapfeneidechse geboren worden. Das ist ein derart seltenes Ereignis in Zoos, dass es einer Sensation gleicht. © Christian Charisius/dpa

Im Tropen-Aquarium Hagenbeck ist ein kleines Wunder geschehen: Eine Tannenzapfenechse wurde geboren. Ein Ereignis, das seit 2006 in europäischen Zoos nicht mehr vorkam.

Hamburg-Stellingen – Es ist eine kleine Sensation – im wahrsten Sinne: Im Tierpark Hagenbeck ist eine kleine Tannenzapfenechse geboren worden. Seit 2006 ist dies in keinem europäischen Zoo mehr vorgekommen. Nur zufällig entdeckten die Tierpfleger im Tropen-Aquarium das Jungtier.

Erste Zoo-Geburt seit 2006 in Europa: Tierpfleger entdecken zufällig Nachwuchs einer Tannenzapfenechse

Wie der Tierpark mitteilt, überraschte die Entdeckung Florian Ploetz, Leiter der Terraristik und eine weitere Kollegin während ihrer täglichen Kontrollrunde. Der Bereichsleiter erzählt stolz: „Wir sind am Terrarium vorbeigelaufen und haben die Gehege überprüft. Dann bemerkten wir, dass das Weibchen in einer ungewöhnlichen Position war.“

Was sind Tannenzapfenechsen? Tannenzapfenechsen sind in Australien vorkommende Reptilien. Sie gehören der Familie der Skinken an. Die Tannenzapfenechsen sind Einzelgänger – sie treffen sich nur zur Paarung. Die Skinke sind lebendgebärend und bekommen häufig nur ein bis zwei Jungen nach einer Trächtigkeitsdauer von rund vier Monaten. Die Jungtiere sind bei der Geburt dann bereits etwa halb so lang wie die Mutter. Tannenzapfenechsen ernähren sich von Pflanzen, Früchten, Schnecken, Insekten und Würmer. Ihr verdickter Schwanz dient als Fettspeicher, von dem sie in den trockenen Sommermonaten in Australien zehren. Sie können 15 bis 20 Jahre alt werden.

Der große, an einen Tannenzapfen erinnernde Schwanz, sei angehoben gewesen. Dahinter habe ein kleines Bündel gelegen, das sich als Jungtier entpuppte. „Erst dann wurde uns bewusst, dass es so weit ist, wir haben den ersten Nachwuchs bei den Tannenzapfenechsen“, so Ploetz weiter.

„Etwas ganz Besonderes“: Zucht von Tannenzapfenechsen besonders schwer

Ein Nachwuchs, der vielleicht nicht so süß ist wie das kürzlich geborene Eisbärenbaby im Park – dafür aber lange erwartet: Vor über einem Jahrzehnt sind die Tannenzapfenechsen in das Tropen-Aquarium eingezogen. Die Zucht stellt laut Mitteilung eine echte Herausforderung dar: Man muss den jahreszeitlichen Rhythmus in Bezug auf Tageslänge und Temperatur nachahmen und eine sehr abwechslungsreiche Ernährung bieten, zudem sind die Tiere sehr feuchtigkeitsempfindlich.

Eine kleine Sensation: Diese kleine Tannenzapfenechse ist im Tierpark Hagenbeck geboren worden. Sie ist damit das erste Jungtier seit 2006, das in einem europäischen Zoo auf die Welt kam. © Goetz Berlik/Tierpark Hagenbeck

Die Freude ist daher auch bei Dr. Guido Westhoff, dem Zoologischen Direktor, groß: „Die Geburt einer Tannenzapfenechse ist etwas ganz Besonderes: Es handelt sich um die erste Nachzucht dieser Art in deutschen Zoos und in ganz Europa um die zweite.“ Auch in privater Zucht sei Nachwuchs sehr selten.

Bei der Geburt wog die kleine Echse 120 Gramm. Die Jungtiere können bis zu 50 Prozent des Körpergewichts der Mutter erreichen. Schon am dritten Tag hat der Nachwuchs Heuschrecken, andere Insekten und pflanzliche Nahrung zu sich genommen.