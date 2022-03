Familie füttert streunende Katze – die führt sie zu ihren Babys

Von: Nina Marie Jarosch

Das Video einer Katzenmutter sorgt für viel Begeisterung, weil sie ihre Baby-Kätzchen der Person ihres Vertrauens zeigt und damit die Herzen der Zuschauer erobert.

USA – Das anderthalb Minuten lange Video mit dem Titel „Die streunende Katze, die wir gefüttert haben, hat uns etwas zu zeigen“ wird kürzlich von dem User „u/riceisessential“ auf Reddit geteilt. Die Katzenmutter, die die Person ihres Vertrauens darin zu ihren Babys führt, bringt die Herzen vieler Menschen zum Schmelzen, wie Landtiere.de* berichtet.

Familie füttert streunende Katze – die führt sie zu ihren Babys

Der Clip beginnt damit, wie die Katzenmutter vor dem Redditor, im Freien herläuft und miaut. Die Katze schaut immer wieder zu der Person die filmt zurück, als ob sie sich vergewissern will, dass diese ihr auch wirklich folgt. Immer wieder schaut sie zur Kamera hinauf, während sie die Menschen den kurzen Weg zu einer Ecke mit einem kleinen Verschlag führt – in dem ihre Katzenbabys schon auf sie warten. Eine andere Katze bekommt vom Besitzer einen Aufzug gebaut, weil die Vermieterin sie nicht durchs Haus laufen lässt.

Eine streunende Katzenmutter führt die Person, die ihr öfter Futter gibt, zu ihren Babys. © Reddit (u/riceisessential)

Familie füttert streunende Katze – jetzt wollen sie ein Zuhause für sie suchen

Die Katzenmutter bleibt kurz in der Nähe stehen und schaut die Person nochmal an. Schließlich geht sie zu ihren weinenden Babys hinüber und legte sich zu ihnen. Sie putzt eines der Kätzchen, während die anderen sofort gierig zu trinken beginnen. In einem Kommentar verrät der Reddit-User „u/riceisessential“, dass er „Katzen sehr liebt“, dass er die Katze und ihre Kätzchen aber nicht bei sich behalten kann. „Wenn ich könnte, hätte ich sie schon adoptiert, als ich ihr zum ersten Mal begegnete, als sie noch trächtig war.“ Und auch zwei Katzenschwestern warten täglich gemeinsam auf eine Adoption.

Nach dem vielfachen Rat anderer Reddit-User, der kleinen Familie doch einen besseren und gemütlicheren Unterschlupf zu bauen, verrät der Ersteller des Videos, dass sie die Katze und ihre Babys in eine Kiste mit ein paar alten Hemden gelegt und in ihrem Schuppen in der Nähe der Wohnung untergebracht haben. „Dort sind sie ungestört, und das ist das Beste, was ich ihr im Moment bieten kann, bis sie ihr neues Zuhause findet“, fügten sie hinzu. Und das neue Zuhause wollen sie für die kleine Familie jetzt suchen.

Familie füttert streunende Katze – Vertrauensbeweis rührt Menschen im Netz

Das zauberhafte Video von der Katzenmutter hat seit der Veröffentlichung am 8. März schon fast 25.000 positive Bewertungen und über 500 Kommentare erhalten. Viele Leute sind gerührt von der Art und Weise, wie die stolze Katzenmama die Person ihres Vertrauens zu ihrem Nachwuchs führt. Dementsprechend herzlich fallen die Kommentare aus. Hier eine kleine Auswahl:

„So eine stolze Mama ♥️ Die Tatsache, dass sie euch gezeigt hat, ist so süß“

„Ich hoffe, du kannst Hilfe bei der Rettung von Mama und ihren Babys bekommen.“

„Sie vertraut dir und weiß, dass du dich um sie kümmern wirst.“

„Liebe und Vertrauen. Vielleicht kannst du ihnen einen richtigen Unterschlupf bauen.“

„Das ist wunderschön. Sie ist so stolz!“

„Mir sind tatsächlich die Tränen gekommen. Die Katze vertraut dir wegen deiner Freundlichkeit“

*Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.