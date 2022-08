Frau fährt in Urlaub – ihre Katze entkommt knapp dem Hungertod

Von: Jasmin Farah

Teilen

Fünf Tage soll die Katze alleine in der Wohnung eingesperrt gewesen sein. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Ferienzeit ist Urlaubszeit: Das denkt sich eine Frau und fährt nach Frankreich. Ihre Katze lässt sie allein in der Wohnung zurück. Mit fatalen Folgen.

Viele Familien fahren in den Sommerferien weg. Doch wer ein Haustier besitzt, fragt sich, wohin man den Vierbeiner derweil geben kann. Manche, die mit Camper oder im Auto unterwegs sind, nehmen ihren Hund gerne mit. Wer weiter wegfährt, hat es schwerer. Besonders Katzenliebhaber müssen ihre Katze oftmals zurücklassen. Entweder geben sie sie in eine Tierpension oder in ein Tierheim oder wenn es eine Freigänger-Katze ist, erbarmt sich ein netter Nachbar, um sie regelmäßig zu füttern.

Nicht so eine Katzenbesitzerin aus Deggendorf, weiß landtiere.de.

Schließlich scheint ihr ihr Urlaub wichtiger zu sein als die eigene Katze, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Die Katzenbesitzerin aus dem niederbayerischen Plattling im Landkreis Deggendorf will sich den nicht nehmen lassen und düst einfach nach Frankreich. Ihre Katze lässt sie alleine in der Wohnung zurück. Das hätte wohl auch fast ein Pärchen gemacht, das in einer Anzeige ihre Katze zum Verschenken angeboten hat.

Offenbar soll die Halterin nur zwei Schalen Wasser und einen Napf mit Nassfutter für die Samtpfote zurückgelassen haben, berichtet die Polizei. Die arme Mieze wäre fast verhungert, im Futternapf hätten sich bereits Maden befunden, heißt es weiter. Vor Hunger und Durst soll die Katze laut geschrien haben, glücklicherweise habe sie der Hausmeister gehört. Zu diesem Zeitpunkt sei die Mieze bereits fünf Tage alleine in der Wohnung gewesen, so die Polizei weiter.