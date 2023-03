Sie sind frech und neugierig: Kaninchenpaar Rosali und Peter Fox suchen ein neues Zuhause

Von: Adriano D'Adamo

Rosali hat Peter Fox geholfen, nicht mehr so schüchtern zu sein. © Tierheim München

Zwei Kaninchen sind in das Tierheim München gehoppelt. Jetzt suchen Rosali und Peter Fox ein neues Zuhause, aber einen Wunsch hat das Tierheim an ihre zukünftigen Besitzer.

München - Er kam aus schlechter Haltung, sie ist hat sich verlaufen und den Weg ins Tierheim München gefunden. Jetzt ist das Kaninchen-Paar Rosali und Peter Fox unzertrennlich. Das Tierheim München sucht für die zwei ein neues Zuhause, hat jedoch auch Wünsche, welche die zukünftigen Besitzer der Kaninchen erfüllen sollten.

Name: Peter Fox

Geburtsdatum: September 2021

Geschlecht: Männlich

Rasse: Widderkaninchen

Kastriert: Ja

Impfung: Myxomatose + RHD 1 und 2.

Großes Gehege für ein großes Kaninchen

Peter Fox hatte es nicht leicht. Er kam aus schlechter Haltung in das Tierheim und ist sehr schüchtern. Das rötliche Widderkaninchen ist deutlich größer als seine Freundin und das muss auch bei seiner Haltung beachtet werden. Ein normaler Käfig oder Gehege reichen bei ihm leider nicht aus.

Das Widderkaninchen Peter Fox kam leider aus schlechter Haltung. © Tierheim München

Ein Wunsch des Tierheims soll deswegen sicherstellen, dass Peter Fox auch ein Gehege bekommt, das groß genug für ihn ist. Laut den Angaben des Tierheims soll das zukünftige Gehege der beiden Kaninchen eine Mindestgröße von sechs Quadratmetern in Innen- oder Außenhaltung messen.

Rosali ist zutraulich, frech und neugierig

Name: Rosali

Geburtsdatum: Januar 2022

Geschlecht: Weiblich

Rasse: Kleinwidder

Kastriert: Nein

Impfung: Myxomatose + RHD 1 und 2.

Peter Fox will aber nicht alleine in ein neues Zuhause kommen. Kleinwidder-Dame Rosali hat ihm geholfen, nicht mehr so schüchtern zu sein. Dafür hat er sie lieben gelernt. Sie ist als Fundtier ins Tierheim München gekommen. Sie wird als zutraulich beschrieben, kann aber auch neugierig und frech sein, wenn sie will. Rosali hat ein graues Fell und ist kleiner als Peter Fox. Sowohl Peter Fox, als auch Rosalie haben einen erhöhten Futterbedarf. Das Kaninchen-Paar ist dreifach geimpft gegen Myxomatose + RHD 1 und 2.

Das Kaninchen Rosali aus dem Tierheim München ist frech und neugierig. © Tierheim München

Nicht nur Peter Fox und Rosali suchen nach einem neuen Zuhause. Im Tierheim München warten viele Tiere darauf, adoptiert zu werden, wie der anhängliche Mischling Corleone. Wer ihm oder dem Kaninchen-Paar zu sich nehmen will, kann das Tierheim München unter der Telefonnummer 089 / 921 000 52 oder die E-Mailadresse kleintierhaus.og@tierheim-muenchen.de erreichen und sich melden.