Weil Fremde es mit Zwiebelbaguette füttern: Pferd „krepiert elendig unter größter Angst und Schmerzen“

Von: Lia Stoike

Teilen

Die ganze Weide der Frau aus dem Kreis Diepholz sei mit Schildern, auf denen „Nicht füttern“ steht, zugepflastert. Dennoch wird ihren Pferden immer wieder etwas gegeben. (Symbolbild) © IMAGO / Shotshop

Gut gemeint, aber tödlich: Unbekannte fütterten die Ponystute „Mimi“ mit Zwiebelbrot – die überlebte es nicht. Ihre Besitzerin ist fassungslos.

Kreis Diepholz – „Füttern verboten“, steht mit schwarzen, dick gedruckten Buchstaben auf einem knallgelben Schild, das am Weidezaun hängt. Hier, im grünen Gras, ist erst vor wenigen Wochen „Mimi“, die Isländerstute einer Frau aus Barrien, Landkreis Diepholz, an einer Kolik gestorben. Eigentlich wäre sie am ersten Juni 30 Jahre alt geworden. Unbekannte fütterten das Kleinpferd mit einem Zwiebelbaguette. Der Tierarzt konnte nichts mehr für „Mimi“ tun.

Nachdem Pferd an Zwiebelbrot starb: Besitzerin richtet sich mit Appell an Anwohner in Barrien

„Liebe Barrier, hört bitte endlich auf meine Pferde zu füttern“, schreibt die Besitzerin der Stute „Mimi“ in einem Facebook-Beitrag. Es ist ein Post, der vermutlich purer Verzweiflung entsprungen ist. Dass Unbekannte bei einem Spaziergang an Pferdeweiden Halt machen, um die Tiere zu füttern, ist meist keine böse Absicht. Doch so gut es auch gemeint ist, so tödlich kann es werden. Die Besitzerin der Stute „Mimi“ musste dies kürzlich auf schmerzlichem Wege erfahren.

Weil Fremde es mit Zwiebelbrot füttern: Pferd stirbt qualvoll an Kolik

Wie die Frau aus dem Kreis Diepholz schildert, ist ihre geliebte Isländermix-Stute „Mimi“ kürzlich an einer Kolik gestorben, weil Fremde sie mit Zwiebelbaguette fütterten. „Etwas, das Pferde überhaupt nicht fressen dürfen.“ Dass am selben Tag, an dem sie den Facebook-Post verfasst, erneut Möhrenreste vor dem Weidezaun liegen, und zwar direkt unter dem gelben „Füttern verboten“-Schild, macht sie fassungslos.

Wälzen kann laut Pferdemagazin St. Georg auf eine gefährliche Kolik hinweisen. Auch die Ponystute „Mimi“ starb daran, nachdem sie von Unbekannten ein Zwiebelbaguette bekommen hatte. (Symbolbild) © imago/sportfotodienst

„Was stimmt denn mit euch nicht?“, möchte sie wissen. Angehängt an den Post sind nicht nur Fotos von ihrem toten Pony, sondern auch von diversen Lebensmittel-Resten, die sie an der Weide gefunden hat. „Ich investiere sehr viel Zeit und Geld in die Gesunderhaltung meiner Pferde, warum müsst ihr sie dann krank machen oder töten?“ Diese Frage bleibt unbeantwortet. Vermutlich ist es die Ahnungslosigkeit der Unbekannten.

Bei falschem Futter: „Pferd krepiert elendig unter größter Angst und Schmerzen“

Dass nicht alle Pferde Möhren oder Brot fressen dürfen, weiß nicht jeder. Alte Tiere, wie die Vollblutstuten der Frau aus Syke, können beispielsweise nur eingeweichtes Spezialfutter kauen. „Sie sind beide über 20 Jahre und haben Zahnprobleme.“ Werden die Pferde dennoch mit einem Apfel gefüttert, kann es zu einer tödlichen Schlundverstopfung kommen. „Das Tier krepiert elendig unter größter Angst und Schmerzen.“ Ähnlich erging es nun auch „Mimi“.

„Kolik kann schnell gefährlich werden“ – Stress kann auch ein Auslöser beim Pferd sein

Das Pferde-Fachmagazin St. Georg schreibt: „Eine Kolik kann schnell gefährlich werden, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird.“ Ein Pferd wälze sich dann ungewöhnlich hin und her. „Fast als würde es nicht wissen wie es liegen soll.“ Bei dem Begriff Kolik handele es sich allerdings um eine Art Sammelbegriff für Bauchschmerzen beim Pferd, mit unterschiedlichsten Ursachen. Neben falschem Futter kann auch Stress ein Auslöser sein. Nicht immer ist dies wie in „Mimi‘s“ Fall tödlich, lebensgefährlich aber dennoch.



Trotz ihres dramatischen Verlusts macht die Pferdebesitzerin der Stute „Mimi“ den Unbekannten ein Angebot. „Wenn ihr mit euren Kindern mal Pferde angucken, streicheln oder kuscheln wollt, schreibt mich gerne an.“ Sie wäre bereit, gemeinsam die Pferde mit speziellem Futter, das den Pferden nicht schadet, zu füttern. Abseits davon hat sie nur einen Wunsch: „Lasst es bitte einfach sein.“