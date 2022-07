Grauhörnchen nehmen Überhand: Antibabypille für die Einwanderer

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Grauhörnchen breiten sich in Großbritannien immer weiter aus und gefährden heimische Arten. (Symbolbild) © robertharding/Imago

Weil in Großbritannien zu viele graue Eichhörnchen leben und die heimischen roten Artverwandten verdrängen, sollen sie nun Verhütungsmittel bekommen.

Großbritannien – In Nordamerika sind Grauhörnchen von Natur aus heimisch und wurden erstmals 1870 nach Großbritannien eingeschleppt. Seit Jahrzehnten verdrängen sie dort die einheimischen Eichhörnchen und breiten sich immer weiter aus. Mittlerweile leben in Großbritannien 2,7 Millionen Grauhörnchen – und nur noch 140.000 der kleineren roten Eichhörnchen. Doch nun soll der weiteren Verbreitung ein Ende gesetzt werden, und dadurch die roten Eichhörnchen und auch die Wälder geschützt werden. Wie Grauhörnchen die Antibabypille verabreicht werden soll, weiß Landtiere.de

Um die weitere Ausbreitung der invasiven Grauhörnchen zu verhindern, soll in Großbritannien ein Verhütungsmittel zum Einsatz kommen. Der wissenschaftliche Berater des britischen Umweltministeriums, Gideon Henderson, sieht nach ersten erfolgreichen Versuchen „großes Potenzial“ in der Methode, berichtet „Die Rheinpfalz“. Sie werde roten Eichhörnchen helfen, „wieder in ihre natürlichen Lebensräume zurückzukehren“, sowie „den britischen Wald schützen und die Artenvielfalt vergrößern“.