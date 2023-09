Australier surft mit Python: Hohe Bußgeldstrafe für Ausflug mit exotischem Haustier

Von: Maria Wendel, Sophie Kluß

Von surfenden Schlangen bis Pumas im Wohnzimmer – die Faszination für exotische Haustiere ist groß. Doch die Regulierungen zur Wildtierhaltung sind lückenhaft.

Einen Tag am Strand verbringen, ein wenig Wellenreiten und die Freizeit in vollen Zügen auskosten. So oder so ähnlich dürfte ein Australier geplant haben, als er seine Python mitnahm und mit ihr südlich von Brisbane zum Surfen aufbrach. Mit dem Reptil um den Hals stieg der Mann auf sein Surfbrett und nahm einige Wellen mit. Doch der gemeinsame Ausflug hatte seinen Preis: Der Australier musste eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 1.400 Euro für sein ungewöhnliches Freizeitvergnügen zahlen, wie Der Spiegel online informiert.

Australier surft mit Python: Behörden verhängen hohes Bußgeld

Überraschenderweise war der Grund für das Bußgeld aber nicht die Haltung einer Rautenpython als Haustier, sondern die fehlende Genehmigung, das Tier von seiner „gemeldeten Adresse zu entfernen oder gar zum Surfen mitzunehmen“, was die Behörden zur Verhängung der Strafe veranlasste, so der Spiegel. Das Umwelt- und Wissenschaftsministerium von Queensland gab an, dass das Wasser für die Python sehr kalt gewesen sei. Obwohl die Kaltblüter schwimmen können, würden sie Wasser normalerweise meiden, so das Ministerium.

Lage in Deutschland: Welche exotischen Tiere sind hierzulande erlaubt?

So skurril diese Geschichte auch klingen mag, sie ist auch in Deutschland nicht völlig abwegig. Denn auch hierzulande ist das Interesse an exotischen Wildtieren groß. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) würden auch in Deutschland „viele Wildtiere in privaten Haushalten gehalten“ gehalten – meist völlig legal. Besonders populär seien Vogelspinnen und Affen, ebenso wie – wie im Fall des Australiers – Schlangen. Aber auch die private Haltung von Pumas sei laut Spiegel keine Seltenheit.

Das Problem dabei sei jedoch, so das RND, dass es bisher keine bundesweite einheitliche Verpflichtung zum Nachweis der Haltungsbedingungen gebe, trotz der Risiken, die einige Wildtiere mit sich bringen. Die meisten Bundesländer haben eigene Regelungen. Allerdings hätten nur neun der 16 Bundesländer laut Spiegel entsprechende Verordnungen und Gesetze, die sich jedoch unterscheiden. Streng seien Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen: Hier ist die Haltung von gefährlichen Tieren verboten, es sei denn, der Halter kann nachweisen, dass er mit ihnen umgehen kann.

In Brandenburg beispielsweise ist die Haltung von Löwen erlaubt, vorausgesetzt, sie sind artgerecht gehalten. Auch die Haltung von Wildkatzen, Spinnen und sogar Krokodilen ist in den meisten Fällen zulässig. Um den Tierschutz zu gewährleisten, überarbeitet die Bundesregierung derzeit das Tierschutzgesetz. Sogar ein generelles Verbot ist denkbar, denn: 81 Prozent der Deutschen würden laut RND „ein vollständiges Verbot der privaten Wildtierhaltung“ befürworten.

Diese Wildtiere dürfen in Deutschland privat nicht gehalten werden

Nicht in privaten Haushalten gehalten werden dürfen hingegen artgeschützte Tiere wie „einige Bärenarten, alle Walarten und alle Meeresschildkrötenarten“, informiert das Redaktionsnetzwerk. Auch bestimmte Affenarten sowie spezielle Arten von Bären, Katzen, Papageien oder Schlangen fallen unter das Verbot. Ebenso stehen invasive Tierarten wie „Waschbären, Rotwangen-Schmuckschildkröten und Feuerameisen“ auf der Liste, die insgesamt 46 invasive Tiere, aber auch Pflanzen, umfasst.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.