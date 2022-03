Teuerster Honig der Welt kostet 700 Euro pro Kilo

Von: Nina Marie Jarosch

Honig wird oft als flüssiges Gold bezeichnet. Und der Vergleich ist durchaus berechtigt: Der teuerste Honig der Welt kommt aus der Türkei und kostet 700 Euro pro Kilo.

Balliköy (Türkei) – Die alten Ägypter bezeichneten Honig schon als „Speise der Götter“. Und auch heute noch erfreut sich das Superfood der Bienen größter Beliebtheit. Wer Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legt, muss für ein Glas Honig mit etwa 6 Euro rechnen. Aber es geht noch weitaus teurer. Anzerhonig ist der teuerste Honig der Welt und kostet bis zu 700 Euro pro Kilo, wie Landtiere.de* berichtet. Wir verraten, was ihn so besonders macht.

Der teuerste Honig der Welt kommt aus der Türkei

Er soll einst der Lieblingshonig der osmanischen Sultane gewesen sein und ihm werden heilende Kräfte nachgesagt. Anzerhonig kommt aus einer ganz bestimmten Region nahe dem Dorf Balliköy, was so viel wie „Honigdorf“ bedeutet, zwischen der türkischen Schwarzmeerküste und der georgischen Grenze. Die baumlose Hochebene „Anzer Yayasli“ liegt auf 3000 Meter Höhe und ist der Ursprung des flüssigen Goldes. So ist der Hype um das Bienenprodukt Honig entstanden.

Der teuerste Honig wird nur in ganz kleinen Mengen produziert

Der Anzerhonig wird nur in ganz geringen Mengen produziert. Ein Grund dafür ist, dass die Bienen im Sommer nur ein sehr kleines Zeitfenster zum Sammeln haben. Denn die Winter auf der Anzer Yayasli Hochebene sind besonders lang und können bis April oder Mai dauern. Ein weiterer Grund ist, dass das Zufüttern mit Zucker unter Anzer-Imker traditionell verboten ist und sie den Bienen deswegen immer genug Honig zum Überwintern übrig lassen. In schlechten Jahren kann es deshalb sogar auch vorkommen, dass die Imker gar keinen Honig ernten können und leer ausgehen. Das Bienenprodukt Propolis kann sogar Hunden und Katzen helfen, Beschwerden zu lindern.

Der teuerste Honig der Welt schmeckt mild und blumig

Die Vegetation auf der Anzer Yayasli Hochebene ist einzigartig. Wegen der enormen Höhe wachsen dort, ähnlich wie auf Almwiesen, außer Gräsern und Blume praktisch keine anderen Pflanzen. Anders als bei gewöhnlichem Sortenhonig muss der Nektar für den Anzerhonig zu 100 Prozent aus dieser Vegetation stammen – und das wird streng kontrolliert. Dadurch entsteht ein reiner Vielblütenhonig. Da die Flora der dortigen Bergwiesen wegen des geringen Kontakts zur Außenwelt sich kaum verändert, bleibt auch der Geschmack des Anzerhonigs fast immer gleich: mild und fein blumig. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

