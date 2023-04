Gerettete Hündin lernt, was Liebe bedeutet – Verwandlungsvideo berührt Herzen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hündin Ellie hat schon früh das Vertrauen in Menschen verloren. Ein Paar adoptiert sie dennoch, schenkt ihr ganz viel Liebe und damit einen Neuanfang.

Die kleine Ellie sitzt kauernd in einer Ecke des Tierheims. Zuvor lebte die Hündin auf der Straße. Denn sie wurde direkt nach ihrer Geburt ausgesetzt. Was sie mit ihren jungen Jahren alles ertragen musste, bleibt ihr Geheimnis. Offensichtlich scheint es jedoch so, als habe sie mit Menschen bereits abgeschlossen. In ihrer Nähe zittert sie am ganzen Körper und mag sie nicht mal ansehen.

Suzanne Perez und ihr Freund Dil Querido lernten Ellie genau so kennen und sahen sie in diesem Zustand das erste Mal. Ob sie überhaupt für eine Adoption infrage komme, bezweifelten zu diesem Zeitpunkt sogar die Mitarbeiter des Tierheims: „Bist du sicher, dass du sie willst? Sie wurde ihr ganzes Leben lang ausgesetzt und will einem Menschen nicht einmal in die Augen sehen“, wurde das Paar gefragt.

Doch Susanne Perez und ihr Freund hatten bereits ihre Entscheidung getroffen – Ellie gehört zu ihnen. Sie nahmen die junge Hündin mit nach Hause. Und auch dort zeigte sie sich zunächst ängstlich und schüchtern. Sie zitterte und ignorierte ihre neuen Besitzer.

„Als wir sie zum ersten Mal aus dem Auto holten, saß sie einfach auf dem Boden und weigerte sich, sich zu bewegen. Den ersten Tag verbrachte sie mit dem Rücken in der Ecke und bewegte sich nicht“, erzählt Susanne Perez gegenüber Newsweek. Dem Paar war klar, dass sie es mit Ellie, wegen ihres traumatischen Starts ins Leben, langsam angehen müssen.

Ihre Herangehensweise funktionierte und nur wenige Wochen später dankte Ellie es den beiden. Mit ihrem Einfühlungsvermögen und ihrem liebevollen Verhalten gegenüber der Hündin fasste der Vierbeiner schnell Vertrauen. „Wir waren schockiert, dass es so schnell ging, wenn man bedenkt, wie sie sich verhielt, als wir sie zum ersten Mal sahen, aber wir haben sie mit so viel Liebe überschüttet und jetzt ist sie so glücklich.“

Wie sich Ellie innerhalb kürzester Zeit verändert hat, hält das Paar in einem Verwandlungsvideo, das auf dem TikTok Account „badgirlelliebear“ veröffentlichten ist, fest. 1,9 Millionen Mal wurde der Clip bereits angesehen und hat mehr als 300.000 Likes bekommen. Dass zwischen der Ellie, die in der ersten Szene zu sehen ist und der Ellie, die in den folgenden Sequenzen kommt, Welten liegen, lässt die Herzen der TikTok User höher schlagen. Wie sehr, verraten einige der Kommentare. Hier eine kleine Auswahl.

„Wenn man geliebt wird, schwindet auch die Angst 🥰🥰🥰.“

„Liebe kann so viel erreichen ...😍🥰❤👍.“

„Wollte eh gerade weinen 😭😭😭😭.“

„Sie ist GENAU da, wo sie sein soll ❤️❤️❤️.“

„Das ist WUNDERVOLL😭 Danke, dass du sie gerettet hast – sie kann jetzt ihr bestes Leben leben🥺.“

„Ein wenig Liebe kann so viel bewirken. Die Menschen müssen das lernen. Es braucht Zeit, aber es ist das einzige, was zählt.“

„Ich wette, sie wollte einfach nicht zurückgewiesen werden. Ich bin so froh, dass sie euch ❤️ gefunden hat.“