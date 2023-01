Hund irrt mit Botschaft am Halsband umher – bittersüße Geschichte bricht Herzen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hündin Lilo irrt einsam auf den Straßen von Tennessee umher. Wie ein Zettel an ihrem Halsband verrät, steckt ein dramatischer Grund dahinter.

Die Geschichte von Hündin Lilo bricht der Tierheimleiterin Lauren Mann und dem gesamten Team des „McKamey Animal Center“ das Herz. Ein tierlieber Mensch hatte die Hündin auf den Straßen des US-Bundesstaates Tennessee umherirren sehen und brachte den Vierbeiner zu ihnen. Warum Lilo alleine unterwegs war, wurde schnell klar – ein herzergreifender und persönlich geschriebener Brief hing an ihrem Halsband und erklärte alles.

Hund irrt mit Botschaft am Halsband umher – bittersüße Geschichte bricht Herzen

Der Zettel an Lilos Halsband stammt von ihrem Frauchen. Zu lesen sind diese rührenden Zeilen: „Mein Name ist Lilo. Bitte liebe mich. Meine Mutter kann mich nicht behalten und ist obdachlos mit zwei Kindern. Sie hat ihr Bestes versucht, aber sie kann keine Hilfe bekommen. Ich koste zu viel für sie. Sie liebt mich wirklich und ich bin ein toller Hund und liebe es, geliebt zu werden. Bitte missbrauchen Sie mich nicht.“ Eine Familie hat ihre Hündin nach sieben Jahren endlich wiedergefunden.

Die Tierheim-Mitarbeiter sind so gerührt von Lilos Schicksal, dass sie beschließen, ein Foto des Zettels sowie weitere Bilder von Lilo auf Facebook zu teilen. Gleichzeitig erhoffen sie sich auf diesem Wege, das Frauchen des Vierbeiners finden zu können. Mit ihrem Facebook-Post wenden sie sich rührend an Lilos Mama und teilen ihr mit, dass Lilo in Sicherheit ist, sich um sie gekümmert wird und dass sie geliebt wird. Eine abgemagerte Hündin, die nur von Müll lebte, kann nicht aufhören ihre Retter zu umarmen.

Hund irrt mit Botschaft am Halsband umher – Tierheim schreibt Antwort über Facebook

Im gleichen Atemzug bittet das Tierheim Lilos Frauchen aber auch darum, sich zu melden und versprechen ihr Hilfe bei allem, was sie für die Hundepflege benötigt. Denn Lilo vermisst ihre Familie sehr. Zugleich drücken die Mitarbeiter des Tierheims ihr Verständnis aus: „Sie sollen wissen, dass wir Sie verstehen, dass wir Sie nicht verurteilen und dass wir Ihnen auf jede erdenkliche Weise helfen wollen.“

Nur wenige Tage nach diesem herzlichen Appell an Lilos Mutter meldete sich das Tierheim mit einer frohen Botschaft auf Facebook zurück. Denn Lilos Mutter wurde, dank der Hilfe vieler Menschen, gefunden und hat ihren geliebten Hund im Tierheim besucht. Beide Seiten vereinbarten, möglichst schnell eine finanzielle Lösung finden zu wollen, damit Lilo zu ihren Liebsten zurückkehren kann, berichtet das Nachrichtenportal Newsweek. Ein Happy End gibt es auch für eine ausgesetzte Hündin mit trauriger Vorgeschichte.

Hund irrt mit Botschaft am Halsband umher – Wiedervereinigung, Happy End und Freudentränen

Tausende Menschen verfolgten das Schicksal von Lilo und fieberten für ein Happy End mit. In unzähligen Kommentaren brachten sie ihre Gefühle zum Ausdruck. Hier eine kleine Auswahl.

„Dies ist eines der berührendsten Dinge, die ich je gelesen habe. ❤️🐶❤️“

„Oje! Tränen für diese Mutter, die das Gefühl hatte, dass dies ihre einzige Wahl war. Tränen für die Kinder, die ihren besten Freund verloren haben. Tränen für Lilo, für den Verlust ihrer Familie. Wenn Sie Lilos Mutter finden, will ich helfen. ♥️♥️♥️ Vielen Dank, McKamey Animal Center.“

„Wenn Lilos Mama kommt und sie abholt, bezahle ich mehrere Monate Hundefutter!!! Bitte holt sie einfach ab 😭😭😭“

„Das hat mir das Herz gebrochen und mich sofort zum Weinen gebracht!!! Süße Lilo 🥺🥺🥺“

„Armes Baby. Danke an den barmherzigen Samariter, der sie zum McKamey Animal Center brachte!“

„Das ist eine absolut wunderbare Nachricht. Ich bin so froh, dass die Familie und der Hund eine Unterkunft und Hilfe bekommen werden! Danke an alle, die Lilo und ihrer Familie geholfen haben!“

„Tolle Neuigkeiten. Ein so herzerwärmendes Ende.“

„Ich weine Freudentränen!!! Ich bin so froh, dass Lilo seine Familie zurück hat und sie alle Hilfe bekommen!!!“