Hund gefunden: Vier Schritte, wenn Sie ein ausgesetztes Tier finden

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ausgesetzte Tiere leiden und sind nach dieser Erfahrung oft traumatisiert. (Symbolbild) © Imago/Gottfried Czepluch

Viele Tiere werden jedes Jahr zur Urlaubssaison ausgesetzt. Während Menschen sich in dieser Zeit erholen, erleben Vierbeiner oft großes Leid.

München – Jedes Jahr zur Ferien- und Urlaubszeit füllen sich die Tierheime drastisch. Zahlen von der Tierschutzorganisation „Peta“ offenbaren das Ausmaß: jedes Jahr werden zwischen 50.000 und 80.000 Tiere vor den Sommerferien ausgesetzt. Darunter auch unzählige Hunde. Obwohl sie im Tierheim abgegeben werden könnten, landen sie oft angebunden an einer Straße oder werden einfach in der Natur ausgesetzt. Für viele Tiere ist es das sichere Todesurteil, doch manche werden auch gefunden und gerettet. Doch wie sollte man sich verhalten, wenn man ein ausgesetztes Tier findet? Welche vier Schritte Sie befolgen sollten, wenn Sie ein augesetztes Tier finden, verrät Landtiere.de

Durch die unzähligen sogenannten „Corona-Haustiere“ spitzt sich das Problem immer mehr zu. Bei der Anschaffung wurde meist zu kurz gedacht. Und mancher Hundebesitzer, der nun in den Urlaub will, fragt sich schnell: „Was machen wir mit dem Hund?“ Für alle jene ist der vermeintlich einfachste Weg häufig, das Tier einfach auszusetzen. Wer dies allerdings tut, begeht eine Straftat, denn in Deutschland ist das Aussetzen eines Tieres verboten. Und dennoch kommt es auch hier immer wieder vor.