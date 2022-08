Hund befreit Kumpel – Video der Flucht berührt Millionen von Menschen

Von: Sandra Barbara Furtner

Pitbull Thayson berfreit seinen Kumpel Boby von der Leine. © TikTok (user3729500162965)

Wahre Freundschaft: Das Video von zwei raffinierten Hunden, die gemeinsam einen cleveren Fluchtplan schmieden, begeistert Millionen TikTok-User.

Angeleint kauert ein Hund auf einem kargen, steinigen Boden. Von alleine kann er sich aus dieser misslichen Lage nicht befreien. Doch da ist noch ein zweiter Vierbeiner. Als guter Freund, weiß er sofort, was zu tun ist: Die Leine muss ab. Dann können sie gemeinsam fliehen. Also beißt der Pitbull kräftig zu, kaut ein paar mal hin und her und schon ist das gute Stück durch. Freudestrahlend über ihren gewieften Einfall rennen die beiden Kumpels sofort los. Doch dann die Ernüchterung, ja wohin eigentlich? Warum die beiden Vierbeiner fliehen, zeigt ein Video auf Landtiere.de

Das kurze Video, das Gamaliel Santos Yañez vor kurzem auf seinem TikTok-Account „user3729500162965“ veröffentlichte, erweckt auf den ersten Blick den Anschein einer genialen Flucht von zwei gewitzten Sträflingen aus einem Gefängnis und wurde schon über fünf Millionen mal geklickt. Doch der Schein trügt. Denn beide Hunde haben ein wunderbares zu Hause in Mexiko. Als Welpen wurden sie von dem jungen Mann und seiner Freundin adoptiert und zählen seitdem als geliebtes Familienmitglied. Die beiden Racker fliehen eigentlich nur aus einem einzigen Grund: Es ist Badetag. Fast wie kleine Kinder haben sie darauf aber keine Lust.