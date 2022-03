Hund tritt in Farbeimer – und verschönert das komplette zu Hause

Teilen

Dieser niedliche Hund hat mal eben die komplette Wohnung verschönert. © TikTok (amyleweez)

Als eine Frau nach Hause kommt, trifft sie fast der Schlag. Sie hat ihren Hund nur kurz alleine gelassen – der war fleißig und hat die komplette Wohnung verschönert.

Queensland (Australien) – Dies ist das perfekte Beispiel dafür, warum man niemals, also wirklich niemals geöffnete Dinge, wie beispielsweise einen Farbeimer im Haus unbeobachtet stehen lassen sollte. Vor allem nicht, wenn man nur kurz das Haus verlassen möchte und der Hund alleine zu Hause bleibt. Wobei: auch Kissenhüllen, Sofakissen, Matratzen und Müllsäcke lassen sich mit einbeziehen. Im Prinzip einfach alles. Wie die Wohnung nach der Verschönerung aussieht, verrät Landtiere.de*.

Diese äußerst interessante und mitunter schmerzhafte Erfahrung musste jetzt kürzlich eine Frau aus Queensland machen. Denn als sie nach Hause kommt, ist ihre Wohnung nicht mehr das, was sie mal war. Böden, Sofa, Sessel, Flur – die komplette Einrichtung erstrahlt in einem neuen Glanz. Oder fällt sowas unter den Begriff „Hundekunst“? Ihr Vierbeiner Simba muss wohl in der Abstellkammer einen nicht ganz verschlossenen Farbeimer entdeckt und für äußert spannend empfunden haben. Dumm nur, dass er daraufhin mit der Farbe an den Pfoten durch die komplette Wohnung gerannt ist. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA