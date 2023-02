Hund verweigert Medikamente – und schläft stattdessen darauf

Von: Sandra Barbara Furtner

Wichtige Medikamente sind im Sandwich. Doch Rüde Bandit will sie nicht nehmen. © TikTok (apccvet)

Aussie-Rüde Bandit ist krank und benötigt Medikamente. Doch er nimmt sie einfach nicht. Wie es klappt, zeigt ein TikTok-Video.

Die meisten Hundebesitzer kennen folgende Situation: Der geliebte Vierbeiner ist erkrankt und benötigt Medikamente. Doch kaum bemerkt der Vierbeiner ein Schmerz- oder Nahrungsergänzungsmittel, eine Heilpaste oder ein Antibiotikum – schon verweigert er die Aufnahme. Viele greifen dann zu einem kleinen Trick und verstecken die Tablette im Futter, in der Hoffnung der Vierbeiner wird sie einfach mit herunterschlucken. Doch weit gefehlt – mit ihrer feinen Nase erschnüffeln Hunde auch nur die kleinste Zutat. Passt ihnen etwas nicht, wird es nicht gegessen.

Genau so ein Hund ist auch Australian Shepherd-Rüde Bandit. Er ist krank und muss rund eine Woche in der Tierklinik Alicia Pet Care Center (APCC) in Kalifornien bleiben. Damit er schnell wieder gesund wird, benötigt er Medikamente. Wie die Tierklinik es schafft, dass Bandit seine Medikamente nimmt, zeigt ein Video auf Landtiere.de.

Doch während seines Aufenthaltes verweigert er jegliche Aufnahme. Die Mitarbeiter wenden sich an Bandits Besitzer. Diese raten dazu, es mit einem Truthahn-Sandwich zu versuchen. Hoffnungsvoll präsentieren sie dem Vierbeiner eine besondere Leckerei – doch Bandits Reaktion bringt selbst sie zum Lachen.