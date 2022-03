Hunde gehen auf Pferd und Reiterin los – dann rastet auch die Besitzerin aus

Von: Sina Lück

Bei einem Ausritt sind vier Hunde auf ein Pferd losgegangen. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Bei einem Ausritt trifft eine Reiterin auf vier Hunde, die plötzlich auf ihr Pferd losgehen. Dann rastet auch die Besitzerin der Vierbeiner aus.

Ansbach – Zwischen Pferd und Hund gibt es in den Nachrichten immer wieder mal Vorfälle – vor allem, wenn Hundehalter ihre Vierbeiner nicht anleinen und sie unkontrolliert losstürmen. Für eine Reiterin in Ansbach sind die Hunde, die plötzlich auf ihr Pferd losgehen, aber nicht das einzige Problem. Denn ihr Frauchen ist offenbar ebenfalls in Angriffslaune. Wie es dazu kam, dass Hunde auf Pferd und Reiterin losgegangen sind und dann auch noch die Besitzerin ausgerastet ist, verrät Landtiere.de*

Laut Angaben der Polizeiinspektion Ansbach ist die 48-jährige Reiterin mit ihrem Pferd auf einem Feldweg zwischen Weidenbach und Esbach unterwegs, als in der Nähe ein roter Kastenwagen parkt und eine Frau mit ihren vier Hunden mittlerer Größe spazieren geht. Dann ging plötzlich alles ganz schnell: Bellend stürmen die Hunde auf das Pferd zu. Doch ihr Frauchen macht keine Anstalten, ihre Hunde zurückzurufen. Panisch galoppiert das Pferd davon – bis sich die Hunde langsam wieder beruhigen. Damit ist die heikle Situation aber noch längst nicht vorbei.