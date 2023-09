„Ihr Platz ist nun leer“: Blinder „Löwe“ unerwartet gestorben – Tierheim trauert um Vivi

Von: Marcel Prigge

Teilen

Der blinde „Löwe“ aus dem Tierheim Bergedorf in Ganderkesee ist unerwartet gestorben. Die Mitarbeiter nehmen Abschied von Hündin „Vivi Wong“.

Ganderkesee – Dass die Arbeit im Tierheim hart sein kann, wissen die Mitarbeiter des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee nur zu gut. Vor kurzem wurde für „Vivi Wong“ einer blinden Hündin, die aussieht wie ein Löwe, eine neue Unterkunft gesucht. Jetzt ist der Chow-Chow unerwartet im Tierheim gestorben. Die Mitarbeiter trauern um den Wuschelkopf.

Blinder „Löwe“ unerwartet gestorben: „Ihr Platz ist nun leer“ – Tierheim trauert um „Vivi“

Wie das Tierheim schreibt, sei „Vivi“ erst vor etwa drei Wochen nach einem gescheiterten Vermittlungsversuch wieder zurückgekommen. Nachdem das bekannt wurde, „flatterten die Selbstauskünfte nur so rein“. Aber mit jeder Interessensbekundung, die für den „Löwen“ einging, hatten die Mitarbeiter des Heims immer mehr Sorge um die Gesundheit der Hündin.

Hündin „Vivi Wong“ – oder auch der blinde „Löwe“ aus dem Tierheim Bergedorf – ist unerwartet gestorben. Sie konnte leider nicht mehr in eine Familie vermittelt werden. © Tierheim Bergedorf

„Aus dem anfänglichen Verdacht auf eine schlimme Blasenentzündung wurde der Verdacht auf einen Blasentumor“, berichtet das Tierheim. Es habe zwar niemand wahrhaben wollen, wie schlecht es um die Hündin steht, die traurige Gewissheit sei dann aber doch eingetreten. Die Hündin starb.

Konnte vor ihrem Tod nicht mehr vermittelt werden: „Vivi Wong“ starb in Tierheim

„Einen unserer Hunde hier zu verlieren ist eines der Dinge, die uns am meisten treffen“, so die Mitarbeiter. Ein solcher Fall gehe an niemandem vorbei, da die Tiere zur Familie gehörten. Besonders traurig zeigen sich die Tierfreunde darüber, dass sie nicht doch noch vermittelt werden konnte:. „Es tut uns im Herzen weh, dass sie ihre letzten Tage im Tierheim verbringen musste. Verdient hat sie das alles so nicht.“

Die Hündin werde nun vielen Menschen fehlen. Sie habe trotz ihres kurzen Lebens viel Liebe erfahren dürfen, erklärt das Tierheim weiter. Doch „ihr Platz ist nun leer, und es bleiben nur die Erinnerungen an eine wunderbare liebevolle Hundeseele zurück.“