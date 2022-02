Kater begeistert mit Catwalk: „War er in einem früheren Leben ein Dressurpferd?“

Von: Nina Marie Jarosch

Teilen

Der fabelhafte Gang einer Katze begeistert Millionen Menschen im Netz, nachdem ein Video von seinem anmutigen „Catwalk“ auf TikTok gepostet wird und viral geht.

USA – „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Katze im ganzen Land?“ Wenn es um den schönsten und elegantesten Gang geht, ist es wohl definitiv der Kater aus dem Video, das vor kurzem auf dem TikTok-Account „fluffytailprince“ geteilt wird und sofort viral geht. Wie Landtiere.de berichtet, sind die Leute im Netz sind ganz hingerissen von seinem extravaganten „Catwalk“.*

Kater begeistert mit Catwalk: „War er in einem früheren Leben ein Dressurpferd?“

Katzen sind ja generell dafür bekannt, sich sehr geschmeidig und anmutig auf ihren Samtpfoten zu bewegen. Und sie haben eine Vielzahl von verschiedenen Bewegungen und Gangarten. Doch der zweijährige Kater „Fluffy“ hat eine ganz besonders zauberhafte Art zu laufen und bringt damit in einem kurzen Clip Millionen Herzen der TikTok Community zum Schmelzen. Genau wie das Video von einem Baby-Kätzchen, das Mäuse auf einem iPad jagt.

Kater Fluffy ist der Meister des eleganten Catwalks. © TikTok (fluffytailprince)

Kater begeistert mit Catwalk: Er trabt mit tänzelnden Schritten durchs Haus

In dem Video mit der Bildunterschrift „wenn jeder denkt, dass du ein Mädchen bist, weil du so gehst“ trabt der Ragdoll-Mix Kater „Fluffy“ leichtfüßig durchs Haus und stolziert dann direkt auf die Kamera zu, während sein großer, flauschiger Schwanz hinter ihm her zu schweben scheint. Seine tänzelnden Schritte erinnern einen TikTok-User sogar an ein ganz anderes Tier: „War er in einem früheren Leben ein Dressurpferd?“

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Kater begeistert mit Catwalk: „Die schickste Katze, die ich je gesehen habe!“

Inzwischen hat der Clip von Kater Fluffys außergewöhnlichem „Catwalk“ 3,4 Millionen Aufrufe und 780.000 Likes von den faszinierten Zuschauern erhalten. Einige sind entzückt von seinem einzigartigen Gang, andere lieben sein flauschiges Aussehen und vor allem seinen unglaublich buschigen Schwanz. Seine Fans haben eine wahre Flut an Kommentaren unter dem beliebten Katzen-Video hinterlassen. Hier eine kleine Auswahl:

„So ein tänzelnder kleiner Junge! Ich liebe es, wenn Tiere einen Schwung in ihrem Gang haben.“

„Ein vornehmer Gentleman.“

„...und er war der hübscheste Junge im ganzen Land, der alle seine Untertanen zum Lächeln brachte. Das Ende. 🥰🥰🥰“

„Sein Schwanz ist so luxuriös!“

„Das ist die schickeste Katze, die ich je gesehen habe.“

„Diese Katze hat Stil.“

„Schau dir diesen flotten Gang an 😍.“

*Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.