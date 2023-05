Katze wird beim Krallen schneiden zum Dämon? Mystischer Kniff sorgt für Entspannung

Von: Sandra Barbara Furtner

Ablenkung ist alles: In einem TikTok-Video verraten Katzenbesitzer ihren persönlichen Trick, wie der Stubentiger beim Krallen schneiden ruhig bleibt. Und es hat nichts mit Futter zu tun.

Einer Katze die Krallen zu schneiden, ist normalerweise nicht nötig. Denn diese nutzen sich durch den täglichen Gebrauch fast wie von selbst ab. Dafür wetzen die Samtpfoten sie an Baumrinden oder auch am Kratzbaum. Manche von ihnen verwenden dafür einfach Polstermöbel oder die Tapete. Was nicht unbedingt zur Freude der Besitzer beiträgt. Deswegen ist es ratsam, Wohnungskatzen und auch Freigängern verschiedene Kratzbäume oder Kratzbretter zur Verfügung zu stellen.

Doch es gibt auch Fälle, in denen die Krallen vom Besitzer oder vom Tierarzt gekürzt werden sollten. Beispielsweise weil die Katze schon älter ist, an einer Krankheit leidet oder einfach keinen Gebrauch von ihren Wetzmöglichkeiten macht.

Haben Sie schon einmal versucht, Ihrer Katze die Krallen selbst zu schneiden? Mitunter haben Sie dabei die Angriffslust und enorme Wehrhaftigkeit Ihres Lieblings zu spüren bekommen. Sind Sie dabei auch noch alleine, ist so gut wie jede Chance dahin. Ein Pärchen aus Singapur zeigt, wie es relativ einfach gehen soll. Und dies anhand ihrer wunderschönen Calico-Katze mit dem Namen Peaches. Ihr Video ist bei der TikTok-Community gerade extrem beliebt. Innerhalb kürzester Zeit hatte es mehr als eine Million Aufrufe und erzielte über 260.000 Likes.

Katze wird beim Krallen schneiden zum Dämon? Tuch unterbricht Signale

Hochgeladen wurde der Clip auf dem TikTok-Kanal pechesneko. Zu sehen ist, wie der Katzenbesitzer Peaches relativ ruhig in seinen Armen hält, während seine Frau sich daran macht, die Krallen zu kürzen. Der Fokus liegt dabei jedoch auf einem merkwürdigen Detail. Auf dem Kopf von Peaches befindet sich ein feuchtes Papiertaschentuch. Wozu soll das gut sein? Verwegene User vermuten dahinter ein mystisches Symbol. Denn ein Tuch auf dem Kopf soll Dämonen fernhalten beziehungsweise die Signale, die ein Dämon senden könnte, unterbrechen. Und somit soll die Katze ruhig bleiben.

Nun, in der asiatischen Mythologie gibt es so einige Dinge, die wir eventuell nicht ganz verstehen. Vielleicht hilft es ja wirklich? Wahrscheinlicher ist jedoch vermutlich, dass die Katze davon einfach so abgelenkt ist, dass sie für einige Zeit still hält. Die User im Netz sind trotzdem begeistert und kommentieren:

„Werden dadurch die Signale der Dämonen gestört oder so“?

„Die Antwort lautet ‚Ja‘“.

„Es ist dazu da, um die Energieströme zu verwirren“.

„Funktioniert das auch bei Hunden“?

„Versuch das mal mit einer orangefarbenen Katze“.

„Ich versuche das mal bei meiner Katze, die ist auch besessen.“

„Meine Theorie ist, dass es ihre Bewegungsfreiheit einschränkt, weil sie es einfach nicht gewohnt ist“.