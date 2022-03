Katze kuschelt mit Pitbull: „Sie lieben sich“

Von: Nina Marie Jarosch

Teilen

Ein TikTok-Video, das die zauberhafte Freundschaft zwischen einer Katze und einem Pitbull zeigt, hat die Herzen vieler Menschen im Sturm erobert.

USA – Eine Frau teilt kürzlich ein Video von ihren Haustieren auf ihrem TikTok-Account „samantha__.03“. Es zeigt, wie Kater „Ernest“ und Pitbull „Hemingway“ innig miteinander kuscheln. Der bezaubernde Anblick des pelzigen Duos zaubert vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht und macht den Clip zum viralen Hit, wie Landtiere.de* berichtet.

Katze kuschelt mit Pitbull: „Sie lieben sich“

Ihr Frauchen Samantha postet das Video der beiden mit dem Titel: „Ich glaube nicht, dass ich einen besseren Moment als diesen hätte erwischen können“. Auf ihrem TikTok-Account gibt sie an, dass „Ernest“ ein Russian Maine Coon Kater und „Hemingway“ ein Pitbull mit blauer Nase ist. In den Kommentaren verrät sie über die rührende Tierfreundschaft, dass die beiden wie „Brüder“ und beste Freunde sind. „Sie wurden etwa zur gleichen Zeit adoptiert, damit sie zusammen aufwachsen konnten“, erzählt sie. Ein Pferd adoptiert eine Katze und von da an sind die beiden unzertrennlich.

Kater „Ernest“ und Pitbull „Hemingway“ sind wie „Brüder“ und gehen gern auf Kuschelkurs. © TikTok (samantha__.03)

Katze kuschelt mit Pitbull: „Sie sind zwei kleine Süße, nicht wahr?!“

In dem hinreißenden Clip sieht man, wie die zwei vierbeinigen Freunde gemeinsam vor einem großen Fenster sitzen. Dann streckt sich Pitbull „Hemingway“ aus, um erst den flauschigen Schwanz seines Freundes „Ernest“ zu tätscheln und sich dann vor ihm hinzulegen. Der Maine Coon Kater lässt sich nicht lange bitten und geht zu dem Hund rüber. Erst schmiegt er sich an ihn, dann legt er sich zum Kuscheln in seine Arme – ganz so, als ob es das normalste von der Welt wäre. Besitzerin Samantha ist selbst ganz entzückt von ihren beiden Haustieren und schreibt unter dem Video: „Sie sind zwei kleine Süße, nicht wahr?!“ Ein anderes Kätzchen findet den Freund fürs Leben, nachdem es in der Kälte ausgesetzt wird.

Katze kuschelt mit Pitbull: „Ich habe geweint, als ich das sah, weil es so schön ist“

Der TikTok-Clip über die rührende Tierfreundschaft von Kater „Ernest“ und Pitbull „Hemingway“ begeistert Menschen auf der ganzen Welt. In nur ein paar Tagen wird er fast 850.000 Mal angesehen und erhält über 208.000 Likes. Und unter dem Video hinterlassen zahlreiche Leute eine wahre Flut von begeisterten Kommentaren. Hier eine kleine Auswahl:

Lesen Sie auch Katze kuschelt mit Pitbull: „Sie lieben sich“ Ein TikTok-Video, das die zauberhafte Freundschaft zwischen einer Katze und einem Pitbull zeigt, hat die Herzen vieler Menschen im Sturm erobert. Katze kuschelt mit Pitbull: „Sie lieben sich“ Rottweiler und Panther werden beste Freunde – und haben mehr Follower als Heidi Klum Ein entzückendes Pantherjunges, das von seiner Mutter nach der Geburt in einem sibirischen Zoo verstoßen wurde, bekommt bei einer Tierpflegerin ein neues Zuhause und findet in deren Rottweiler einen Freund fürs Leben. Rottweiler und Panther werden beste Freunde – und haben mehr Follower als Heidi Klum

„Ich habe geweint, als ich das sah, weil es so schön anzusehen ist.“

„Das ist genau der Serotoninschub, den ich nach Arbeit gebraucht habe, liebenswert🥰🥰🥰“

„Beste Freunde! Total süß die beiden 🥰“

„Ich möchte so gerne einen Hund und eine Katze zusammen haben, genau wie diese!“

„Wie süß. Ich liebe es, wie die Katze in die Arme des Hundes plumpst“

„Sie kuscheln!!! Sie sind die süßesten🥰“

*Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.