Katze sitzt in zehn Meter Höhe fest – Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Von: Sina Lück

Teilen

Endstation auf dem Baum: Die Feuerwehr Bochum muss eine Katze aus zehn Metern Höhe retten. (Symbolfoto) © McPhoto/Imago

In Bochum wagt sich eine Katze hoch hinaus. Zehn Meter klettert sie auf einen Baum – und kommt nicht mehr hinunter. Jetzt kann sie nur noch die Feuerwehr retten.

Bochum – Für einen Katzenbesitzer aus Bochum gehören die vergangenen 24 Stunden vermutlich zu den schlimmsten seines Lebens. Denn so lange sitzt seine geliebte Samtpfote schon in einem Baum fest – und das in einer schwindelerregenden Höhe von zehn Metern. Seine letzte Hoffnung: Eine Rettung durch die Feuerwehr. Wie es der Feuerwehr mit der Drehleiter gelingt, die Katze aus zehn Metern Höhe zu retten, verrät Landtiere.de*.

Als der Notruf bei der Feuerwehr Bochum eingeht, alarmiert die Innenstadtwache ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter. Insgesamt sechs Einsatzkräfte machen sich auf den Weg, um der Katze in Not zu helfen. Doch in der zehn Meter hohen Konifere kann die Feuerwehr das junge Tier nicht entdecken, das auch keinen Versuch unternimmt, selbst wieder von dem Baum hinunterzuklettern. Der Besitzer ist sich aber sicher: Seine Samtpfote muss dort oben sein. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.