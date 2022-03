Katze darf nicht mit ins Bad – aus Rache klaut sie Besitzerin die Kleidung

Von: Nina Marie Jarosch

Weil sie nicht mit ins Badezimmer darf, klaut eine Katze der Besitzerin die Kleidung. Das Video von dem witzigen Racheakt sorgt für viel Erheiterung bei den Menschen im Netz.

St. Louis (Missouri) – Eine Frau namens Alexandra teilt auf Reddit kürzlich ein Video von ihrer Katze mit der Bildunterschrift: „Ich wollte ihn nicht ins Badezimmer lassen, also war dies sein Racheakt“. Die lustige Reaktion der Katze, die daraufhin der Besitzerin die Kleidung klaut, bringt viele Leute zum Lachen, wie Landtiere.de* berichtet.

Gegenüber „Newsweek“ berichtet Alexandra, dass ihr Kater Sam ein richtiger Frechdachs ist und öfters gern mal für Chaos sorgt: „Das ist das erste Mal, dass meine Kleidung gestohlen wurde. Zu seinen anderen Streichen gehören das Stehlen von Katzenminze aus dem Schrank, das heimliche Anknabbern von Brotstücken, wiederholte Kopfstöße in mein Gesicht (und von allen anderen), um Tischreste zu ergattern, und einmal stieß er eine Vase aus dem Regal, während er mir direkt in die Augen starrte.“ Eine andere Katze unterhält ihre Familie, indem sie Purzelbäume schlägt und Grimassen schneidet.

Katze darf nicht mit ins Bad – die Revanche lässt nicht lange auf sich warten

Als Alexandra ihren Kater aus dem Bad aussperrt, hat sie die Rechnung ohne die gewitzte Samtpfote gemacht. Denn das passt ihm gar nicht und er revanchiert sich prompt. In dem Video ist zu sehen, wie er seine Pfoten unter der Tür durch schiebt, sich damit den Stapel Kleidung schnappt, der auf dem Boden liegt, und diesen einfach nach draußen zieht. Dann erscheinen die Pfoten wieder und checken, ob nicht noch was vergessen wurde. Nach dem Motto: Ich darf nicht ins Bad, dann hast du jetzt nichts mehr zum Anziehen.

Katze darf nicht mit ins Bad – Video von Racheakt bringt Leute zum Lachen

"Ich habe das Video auf Drängen eines Kollegen hochgeladen, der nach dem Anschauen nicht mehr aufhören konnte zu lachen", sagt Alexandra. "Ich bin sowohl überrascht als auch erfreut, dass so viele Leute es so amüsant fanden. Sam hat einen großen Teil dazu beigetragen, mich während der Pandemie bei Verstand zu halten, und ich bin froh, dass sein Streich so vielen anderen Menschen Freude bereitet hat." Auch das Video von einer Katze, die zu ihrem Futterautomaten rast, sorgt für Erheiterung im Netz.

In nur wenigen Tage erntet der lustige Clip, den Alexandra unter dem Username „unsolicited_peetpics“ auf Reddit veröffentlicht über 12.00 Upvotes und hunderte von begeisterten Kommentaren. In einigen davon berichten Reddit-User von ähnlichen Erfahrungen mit ihren Vierbeinern, andere zeigen sich beeindruckt von der raffinierten Racheaktion. Hier eine kleine Auswahl:

„Was für ein schlaues Kätzchen, toll, dass er ein kleiner Stinker ist! Dieses Kätzchen kann definitiv die Welt erobern“

„Urkomisch! Ich liebe diese Pfote, die sicherstellt, dass er alle Klamotten erwischt hat!!!“

„Das ist soooo schlau!!! Und ein bisschen gemein. Lol“

„Ich musste aufhören, meine Unterwäsche beim Duschen auf den Boden zu werfen, weil sich dann die Katze im Flur darin gewälzt hat. Ziemlich peinlich, wenn die Freunde meiner Brüder dabei waren.“

„Das ist absolut witzig, wie er am Ende überprüft, ob er alles bekommen hat.“

„Definitiv die perfekte Rache“

„Ich erinnere mich, dass ich einmal bei einem Mann zu Hause war und sein Hund das mit mir gemacht hat. Es war sehr peinlich, als sie vorbeikamen und sich wunderten, warum meine Klamotten vor dem Badezimmer lagen.“

„Oh mein Gott, das ist zu lustig“

