Skeptische Blicke – Katze beobachtet Badevergnügen ihrer Halterin ganz genau

Der Blick einer Katze kann durchaus schon mal Bände sprechen – so auch bei Katze Autumn, die ihre Halterin beim Baden beobachtet. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Der Gesichtsausdruck von Tieren kann Geschichten erzählen. So auch der Blick von Katze Autumn, die nicht fassen kann, dass ihr Frauchen freiwillig badet – in Wasser! Was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Da kommt man gestresst nach Hause und möchte eigentlich nichts sehnlicher, als ungestört in der Badewanne eine Zeit lang auszuspannen. So, oder zumindest so ähnlich, hat sich das wohl auch Cleary Ellis aus Kanada gedacht. Nur leider hat sie wohl nicht mit dem Besuch am Badewannenrand gerechnet, der sie mehr als skeptisch so im Wasser liegend beobachtete. Warum, weiß Landtiere.de.

Cleary Ellis ließ sich in aller Ruhe ein schönes, heißes Bad ein. Das soll schließlich die Muskeln entspannen und diese Me-Time ist in aller Regel auch gut für die Seele. Zumindest, wenn man dabei nicht in einer Tour bewertet wird. Aber wer würde das denn schon machen? Der Name dieses Jemands ist Autumn. Während es sich Ellis im Wasser bequem macht, fällt ihr Blick plötzlich auf ihre Katze. Das Tier sitzt auf dem Badewannenrand und schaut ihre Halterin mehr als skeptisch aus zusammengekniffenen Augen an. Fast so wie Kater Oreo sein Herrchen, als dieser mit dem Futter zu spät dran war.