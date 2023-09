Vegane Ernährung bei Katzen – wirklich möglich oder ein Fall von Tierquälerei?

Von: Franziska Kaindl, Anne Tessin

Teilen

Katzenbesitzer, die selbst auf tierische Kost verzichten, stehen bei ihren Samtpfoten vor einem moralischen Dilemma. Aber darf man eine Katze überhaupt vegan ernähren? Das sagt der Tierarzt.

Immer mehr Menschen wählen eine vegetarische oder vegane Lebensweise. Oftmals sind ethische Überlegungen ausschlaggebend: Die Ablehnung der Bedingungen in der industriellen Tierhaltung und der Wunsch, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sind häufige Motive. Doch für Tierbesitzer kann dies zu einem moralischen Dilemma führen: Sie verzichten aus Gründen des Tierschutzes auf Fleisch, füttern jedoch ihre Hauskatze mit tierischen Produkten. Daher fragen sich viele Tierhalter, ob eine vegane Ernährung auch für ihre Katze eine Option sein könnte.

Stoffwechsel der Katze kommt mit einer veganen Ernährung nicht zurecht

Während der Mensch schon immer als Allesfresser (omnivor) gilt und Hunde sowohl Fleisch- als auch Allesfresser (carni-omnivor) sind, werden Katzen vom Deutschen Tierschutzbund (DTSB) strikt als Fleischfresser (carnivor) eingestuft. Das bedeutet, eine vegane Kost ist für Katzen nicht artgerecht. „Das einzig Pflanzliche, das Katzen aufnehmen, ist der Mageninhalt dieser Beutetiere“, so die Aussage von Tierarzt Ulf Riedel, wie das Nachrichtenportal t-online berichtet. Bei einer ausschließlich pflanzlichen Ernährung würden den Tieren spezifische Nährstoffe fehlen, die für das Wachstum von Knochen und Muskeln sowie für das Sehvermögen unerlässlich sind, betont auch der Tierschutzbund.

Können Katzen Veganer sein? Mäuse würden sich freuen. © Wirestock/Imago

Insbesondere Taurin und Vitamin A sind hierbei von Bedeutung. Die Aminosäure Taurin ist ausschließlich in Fleisch enthalten und ist für die Hauskatze „lebensnotwendig“, wie der Fachverband niedergelassener Tierheilpraktiker e. V. in einem Informationsblatt erläutert. Ein Defizit könnte bei ausgewachsenen Katzen zu Störungen des Herzmuskels führen und das Risiko von Erblindung erhöhen. Außerdem kann die Katze Vitamin A nicht aus pflanzlichem β-Carotin selbst produzieren. Die Versorgung erfolgt ausschließlich über tierische Nahrung.

Ein zusätzliches Hindernis: Katzen zeigen sich in der Regel weniger bereit, ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern, im Vergleich zu Hunden. Dies erleben Besitzer häufig selbst, wenn sie versuchen, ihrer Katze eine andere Art von Fleischfutter anzubieten. Selbst eine andere Variante des gleichen Futters wird oft nur widerwillig angenommen, weiß auch der Tierschutzbund. Eine vegane Ernährung könnte daher auf noch mehr Widerstand treffen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Verstößt eine vegane Ernährung von Katzen gegen das Tierschutzgesetz?

Der Deutsche Tierschutzbund empfiehlt auch aus Tierschutzgründen, Katzen nicht vegan zu ernähren: Das „entspricht nicht den ernährungsphysiologischen Grundbedürfnissen einer Katze“, steht in einem Informationsblatt. In den wenigen Untersuchungen, die zu diesem Thema durchgeführt wurden, zeigten die Katzen erhebliche Mangelerscheinungen. Selbst veganes Fertigfutter, das im Handel verfügbar ist, erfüllt in vielen Fällen nicht die Bedürfnisse der Tiere. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine vegane Ernährung zu „Schmerzen, Leiden und Schäden“ führen könnte, was einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellen würde. In Paragraph 2 des Gesetzes steht: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.“

Elf süße Katzenbabys, die Ihr Herz heute schmelzen lassen Fotostrecke ansehen

Kompromiss: Könnten Katzen vegetarisch ernährt werden?

Laut dem Deutschen Tierschutzbund könnte eine lakto-ovo-vegetarische Diät für Katzen in Betracht gezogen werden, allerdings würde dies eine erhebliche Verantwortung für den Besitzer bedeuten. Grundsätzlich sollte eine Umstellung auf vegetarische Nahrung nur in Rücksprache mit einem Veterinärmediziner erfolgen.

„Mit dem Tierschutzgedanken ist es kaum zu vereinbaren, dass man auf der einen Seite die Situation der landwirtschaftlich genutzten Tiere verbessern möchte und auf der anderen Seite die eigenen Haustiere mit dem Fleisch dieser Tiere ernährt. Die ungleiche Behandlung von Haus- und Nutztieren ist ein ethisches Dilemma“, so die Worte des Tierschutzbundes. Dennoch dürfen wir unsere Haustiere nicht zu etwas umgestalten, was sie nicht sind. Wer Verantwortung demonstrieren will, hat die Möglichkeit, Futter zu wählen, das ausschließlich von Tieren aus tiergerechter Haltung stammt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.