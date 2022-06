Katzen zum Trinken animieren – wichtige Tipps für Sommertage

Von: Nina Marie Jarosch

Manche Katzen bevorzugen abgestandenes Wasser, andere hingegen trinken gern fließendes Wasser vom Hahn. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Katzen trinken generell eher wenig, doch im Sommer kann das zum Problem werden. Erfahren Sie, wie viel Flüssigkeit eine Katze täglich braucht und wie man sie zum Trinken animieren kann.

München – Unsere Hauskatze stammt ursprünglich von Wüstenbewohnern ab und kommt auch mit sehr wenig Wasser aus. Manche stellen die Flüssigkeitsaufnahme sogar ganz ein, wenn sie ausschließlich Feuchtfutter zu fressen bekommen. Dennoch ist es für die Gesundheit der Katze sehr wichtig, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt – und das gilt vor allem auch für heiße Sommertage. Landtiere.de verrät nützliche Tipps, wie man Katzen animieren kann, mehr zu trinken.

An heißen Tagen ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme für Katzen deshalb so wichtig, weil sonst die Gefahr der Austrocknung besteht. Da Katzen nicht schwitzen können, hecheln sie, um sich abzukühlen. Außerdem putzen sich Katzen häufig sehr ausgiebig und benetzen dabei das Fell mit Speichel, um so Verdunstungskälte zu erzeugen. Das alles erfordert einen höheren Flüssigkeitsbedarf als bei normalen Temperaturen. Und auch trächtige Katzen sollten mehr trinken als sonst.