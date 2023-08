„Das Tor war zu“: Kleines Kätzchen herzlos vor Tierheim ausgesetzt

Von: Marcel Prigge

Weil das Tierheim morgens geschlossen war, hat ein Unbekannter ein zwei Wochen altes Kätzchen ausgesetzt. Die Tierfreunde reagieren mit Unverständnis.

Ganderkesee – Ein junges Kätzchen laut miauend in einer blauen Transportbox – und das vor den Toren des Heims: Das ist ein Anblick, den selbst die hartgesottenen Mitarbeiter des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee in Niedersachsen nicht verstehen. Am Mittwochmorgen hatten sie ein ausgesetztes Tier vor ihrer Tür gefunden. Und das, obwohl dort Wildtiere wie Marder und Füchse regelmäßige Gäste sind.

Trotz Gefahr vor Wildtieren: kleines Kätzchen herzlos vor Tierheim Bergedorf ausgesetzt

„Niemals und unter gar keinen Umständen“ ist so etwas okay: Wie das Heim in den Sozialen Medien berichtet, hatte eine Person ein etwa zwei Wochen altes Kätzchen vor den Toren des Tierheims Ganderkesee ausgesetzt. Dabei habe die Person, die das Tier gefunden hatte, es nur gut gemeint: Er habe den Mitarbeitern auf den Anrufbeantworter gesprochen. Dennoch ein verantwortungsloses Verhalten, denn: „Jeder, der schonmal bei uns war, weiß wie abgelegen wir liegen. Füchse, Marder, und so weiter nennen wir unsere nächsten Nachbarn.“

Einfach ausgesetzt: ein zwei Wochen altes Kätzchen ist vor kurzem vor den Toren des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee gefunden worden. (Montage) © Tierheim Bergedorf

Das Tierheim stellt klar: Nichteinmal fünf Minuten hätte das arme Tier in der offenen und ungeschützten Box liegen sollen. Es hätte immer etwas in den Planungen dazwischen kommen können. „Krankheit, Urlaub oder Personalmangel“ würden in dieser Situation zum Tod des Kätzchens führen können. Immer wieder kommt es zu rücksichtslosen Verhalten in Bezug auf Tiere: vor Kurzem hatte in der Gegend eine Person sieben Kätzchen ausgesetzt, die allesamt starben.

„Das Tor war zu“: Tierheim-Mitarbeiter reagieren mit Unverständnis

Die Tierheim-Mitarbeiter könnten sich denken, was in einer solchen Person vor sich geht. „Es war doch schon kurz nach 7 und ihr kommt doch eh gleich“, mutmaßen sie die Gedanken des Aussetzers. Auch Hindernisse wie „Das Tor war zu“, hätten für eine solche Tat führen können.

Das zwei Wochen alte Kätzchen befindet sich zurzeit in der Obhut des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee. Dessen Mitarbeiter reagieren mit Unverständnis über die Auffindesituation des Tieres. © Tierheim Bergedorf

„Was könnte man also besser machen?“, fragen die Tierfreunde. Jede betreuende Gemeinde habe bei der Polizei, dem Gemeindezentrum und bei der Feuerwehr eine Notrufnummer von dem Tierheim. „Wenn man also mal wirklich nicht warten kann, kann man sich gerne an diese Stellen wenden und es wird organisiert, dass wir zügig losfahren.“ Es sei niemals in Ordnung, ein Tier einfach hinzustellen oder anzubinden. Auch der nächstgelegene Tierarzt könne im Zweifel helfen und schon einmal schauen, ob das Tier gechippt ist.