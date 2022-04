Im Einsatz für die Bauern

Von: Susanne Stockmann

Hofberaterin Anna Zehentner in ihrem Büro © Molkerei Berchtesgadener Land

Sie sagt 1800 Bauern, wo es langgeht! Anna Zehentner (28) stellt bei der Molkerei Berchtesgadener Land als eine von fünf Hofberatern sicher, dass es Tieren und Menschen auf den Höfen gut geht. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die Spaß macht und fordert!

Aufgewachsen auf einem Bauernhof hat Anna das Landleben mit der Muttermilch aufgesogen: „In der Landwirtschaft ist man ja von klein auf immer stark eingebunden.“ Sie hat einen Riesenrespekt vor der unermüdlichen Arbeit der Landwirte: „Es steckt so viel mehr dahinter, als von außen sichtbar ist. Ein Kalb fragt nicht, ob es nachts zur Welt kommen darf oder nicht.“ Diese Rund-um-die-Uhr-Belastung erlebte sie besonders intensiv, wenn die Eltern sich mal für einige Tage eine Radlreise gönnten und ihren drei Töchtern und dem Sohn die Verantwortung für die 70 Milchkühe überließen.

Helfen und kontrollieren - Angst hat sie nur vor einem!

Genau diese Erfahrung sichert ihr heute die Akzeptanz bei den Landwirtinnen und Landwirten der Genossenschaftsmolkerei Genossenschaftsmolkerei: „Egal, ob Mann oder Frau, entscheidend ist tatsächlich der Background.“ Anna weiß, wovon sie spricht, sie kann Erfahrungen weitergeben, aber auch mit Wissen punkten, das sie sich während eines agrarwissenschaftlichen Studiums an der Hochschule erworben hat. Fünf Hofberater sind auf 1800 Betrieben im Gebiet zwischen Watzmann und Zugspitze unterwegs. Die Aufgaben sind vielfältig: Da müssen Auflagen der Molkerei wie der Weidegang und das Tierwohl kontrolliert werden, da wird der Hof im Ganzen unter die Lupe genommen und auch schon mal bemängelt, wenn nicht gut aufgeräumt ist. Anna Zehentner: „Das sind dann nicht so angenehme Gespräche.“ Ihre Hauptaufgabe ist jedoch, die Milchbauern bei der Entwicklung ihrer Höfe oder der Bewältigung aktueller Probleme zu unterstützen. „Landwirte melden sich z.B., wenn es Probleme mit den hohen Ansprüchen an die Milchqualität gibt.“ Bei einem Besuch vor Ort forscht die Hofberaterin nach den Ursachen: „Selbst ist man ja oft betriebsblind. Ich jedoch sehe viele Höfe und weiß, wie andere Betriebe ähnliche Probleme lösen konnten.“ Die Landwirte seien dankbar für diesen Austausch und nehmen Tipps gern an. Erfolgserlebnisse, wenn das Problem gelöst wurde, seien mit das schönste an ihrem Beruf. Gibt es etwas, das Anna Zehentner an ihrem Beruf nicht gefällt? Nein, so die spontane Antwort. Allerdings hat sie einen Heidenrespekt vor den Hofhunden: „Da schaue ich schon sehr genau, wie die auf mich reagieren!“

„Rinder sind dem Wesen nach Polartiere“

Immer häufiger findet sich die Hofberaterin als Vermittlerin wieder zwischen der Landwirtschaft und den Verbrauchern: „Mich erreichen Anrufe von Menschen, die Missstände melden wollen, zum Beispiel fürchten, dass Kälber im Freien frieren.“ Dann ist Aufklärungsarbeit nötig: „Rinder sind ja dem Wesen nach Polartiere, die mögen es nicht so warm.“ Selbstverständlich hält sie in solchen Fällen Rücksprache mit dem Landwirt, die sich häufig wünschten, der Spaziergänger hätte einfach mal geklingelt und direkt nachgefragt: „Unsere Landwirte sind sehr offen und erklären gern, wie sie sie arbeiten“, so Anna Zehentner. In der Molkerei Berchtesgadener Land ist der Einsatz von Glyphosat schon seit 2017 untersagt ebenso wie gentechnisch verändertes Saatgut oder Futter, das nicht weiter als aus der EU zugekauft werden darf. Dennoch spürten ihre Landwirte das derzeit schlechte Image der Landwirtschaft: „Die Bauern fühlen sich von der Gesellschaft und der Politik allein gelassen. Die Situation ist aktuell schwierig, viele Landwirte wollen aufhören“, so die Hofberaterin: „Der Handel diktiert die Bedingungen. Dazu kommen die enorm gestiegenen Preise zum Beispiel für Diesel, aber auch sehr hohe Baukosten. Ein neuer Stall für 60 Rinder kostet leicht über eine Million Euro. Da fragen sich viele, ob sich das wirklich noch lohnt.“

Sterben die Höfe, stirbt die typische Alpenlandschaft

Das hätte dramatische Folgen für alle: Sterben die Höfe im Voralpenland, verändert sich die Landschaft: „Die grünen Wiesen, die Almen würde es binnen weniger Jahre nicht mehr geben“, so Anna Zehentner: Der Mensch allein kann das Grünland nicht nutzen, es ist für den Ackerbau nicht geeignet. Nur Tiere können das Gras verwerten, indem sie es in Milch und Fleisch umwandeln: „All das, was die Urlauber jetzt im Berchtesgadener Land, in Bad Tölz, in Garmisch-Patenkirchen, am Schliersee oder Tegernsee so schätzen, würde verbuschen und überwachsen. Wir würden unsere Heimat nicht wiedererkennen!“